Казахстан прорабатывает закупки авиатоплива у Азербайджана
Казахстан обсуждает возможный импорт авиационного топлива из Азербайджана, Туркменистана и Китая. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
«Я знаю, что у нас есть трейдеры, которые везут из КНР авиатопливо. Прорабатывается также вопрос (импорта авиатоплива.— “Ъ”) из Туркменистана, в том числе из соседних стран — Азербайджана»,— заявил господин Аккенженов (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что республика обсуждает эти вопросы и со странами дальнего зарубежья.
Ерлан Аккенженов напомнил, что Казахстан должен был получать от России 300 тыс. т авиатоплива. «Мы выбрали из этого объема из России 186 тыс. тонн»,— сказал он. По словам главы Минэнерго, внутренние объемы авиакеросина полностью покрывают нужды спецслужб, Минобороны и авиакомпаний страны. Импортное топливо, в том числе из России, использовалось только для заправки самолетов, подчеркнул он.
25 июня вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова заявила о намерении страны обнулить импортные таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран — прежде всего из Китая. Речь идет о бензине, дизеле и авиатопливе. Она поясняла, что власти идут на это из-за дефицита топлива в России, которая была для страны основным поставщиком.
Международные авиакомпании, включая Air France-KLM и Lufthansa, готовятся к дефициту топлива из-за проблем с поставками нефти и роста цен на авиатопливо, что приводит к сокращению числа рейсов, особенно в регионах, зависящих от ближневосточных поставок, таких как Юго-Восточная Азия. Некоторые перевозчики уже в середине апреля столкнулись с трудностями при подтверждении объемов горючего на май, а IATA отмечает, что проблема поставок авиатоплива сейчас более серьезна, чем когда-либо прежде.
Великобритания переориентировала импорт авиатоплива, значительно увеличив закупки у США, что связано с нарушениями поставок из региона Персидского залива из-за конфликта. США в ответ нарастили экспорт авиатоплива для удовлетворения спроса и использования высоких цен. Также Китай рассматривает возможность финансовой поддержки своих авиакомпаний, пострадавших от нефтяного кризиса и роста цен на топливо, что может стать крупнейшей программой поддержки отрасли с момента пандемии COVID-19.