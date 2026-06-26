Казахстан прорабатывает закупки авиатоплива у Азербайджана

Казахстан обсуждает возможный импорт авиационного топлива из Азербайджана, Туркменистана и Китая. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

«Я знаю, что у нас есть трейдеры, которые везут из КНР авиатопливо. Прорабатывается также вопрос (импорта авиатоплива.— “Ъ”) из Туркменистана, в том числе из соседних стран — Азербайджана»,— заявил господин Аккенженов (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что республика обсуждает эти вопросы и со странами дальнего зарубежья.

Ерлан Аккенженов напомнил, что Казахстан должен был получать от России 300 тыс. т авиатоплива. «Мы выбрали из этого объема из России 186 тыс. тонн»,— сказал он. По словам главы Минэнерго, внутренние объемы авиакеросина полностью покрывают нужды спецслужб, Минобороны и авиакомпаний страны. Импортное топливо, в том числе из России, использовалось только для заправки самолетов, подчеркнул он.

25 июня вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова заявила о намерении страны обнулить импортные таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран — прежде всего из Китая. Речь идет о бензине, дизеле и авиатопливе. Она поясняла, что власти идут на это из-за дефицита топлива в России, которая была для страны основным поставщиком.