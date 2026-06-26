В Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае. Об авиапроисшествии сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Воздушное судно эксплуатируется ООО «Геликс Аэро». По предварительным данным, на борту находились 12 человек. Из них девять пассажиров, еще трое — члены экипажа, уточнил «Ъ-Сибирь» источник в правоохранительных органах. Погибших нет. Вертолет выполнял лесоавиационные работы.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Александра Стрелкова