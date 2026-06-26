Камерунский полузащитник Нгамалё покинул «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе камерунского полузащитника Муми Нгамалё. Соглашение с ним было рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Муми, спасибо за яркую игру и эмоции, которые не забыть. Желаем удачи»,— сказано в сообщении команды.

Камерунец выступал за «Динамо» с 2022 года. В составе клуба он провел 117 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач. По итогам сезона-2023/24 Нгамалё стал бронзовым призером чемпионата России. Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «РИА Новости», что полузащитник не согласился продлить контракт на предложенных клубом условиях.

Ранее футболист играл за швейцарский «Янг Бойс», австрийский «Райндорф Альтах» и камерунский «Котон Спорт». В 62 матчах за национальную сборную Муми Нгамалё отметился двумя голами. В 2021 году он стал бронзовым призером Кубка Африканских наций.

Таисия Орлова