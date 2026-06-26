На 15 лет осудили иркутянина за сбор данных о военном объекте для Украины

Иркутский облсуд вынес приговор в отношении местного жителя по делу о подготовке диверсии. Подсудимого признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), а также в содействии диверсионной деятельности (ч. 3 ст. 281.1) и приговорили к 15 годам лишения свободы.

По версии следствия, в 2024 году фигурант дела через один из мессенджеров вступил в переписку с представителем службы разведки другого государства. Затем он получил задание от куратора, который действовал с территории Украины, собрать информацию о местном оборонном предприятии, уточнил «Ъ-Сибирь» источник в правоохранительных органах. Выполняя задание, злоумышленник сделал фото и видео объекта при помощи телефона, а также квадрокоптера.

Преступление было пресечено сотрудниками управления ФСБ по Иркутской области. Иркутянин свою вину признал частично.

Первые три с половиной года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщила облпрокуратура.

Александра Стрелкова