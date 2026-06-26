Создателей сайтов фейковых банков задержали при участии новосибирских полицейских

Двух членов преступной группы, создававшей сайты несуществующих банков, задержали при помощи главного управления МВД по Новосибирской области. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, злоумышленники действовали с 2024 года. Они создавали поддельные сайты, где предлагали жертвам мошенничества оформить кредит под низкий процент. Когда потерпевшие обращались за займом, аферисты убеждали их заранее оплатить различные дополнительные услуги. Средства перечислялись на подконтрольные мошенникам банковские счета, после чего те прекращали общение с гражданами.

По решению суда задержанных поместили под арест. Другие члены банды устанавливаются следствием. Сумма ущерба и количество пострадавших не уточняются.

Александра Стрелкова