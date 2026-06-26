Свердловский суд не стал отменять арест главы «Авто-Ном» по делу о ДТП у храма

Свердловский областной суд признал законным арест директора транспортной компании «Авто-Ном» Алексея Яркова по делу о смертельном ДТП у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге 10 июня, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Органами предварительного расследования господин Ярков обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), за то, что он нарушал режим труда водителя автобуса и не предоставлял ему выходных дней.

В результате столкновения рейсового транспорта с легковым автомобилем автобус выехал на тротуар, где сбил людей — четыре человека, включая девятилетнего ребенка, погибли.

Решением Ленинского райсуда Екатеринбурга Алексей Ярков был взят под стражу до 10 августа. Адвокаты обвиняемого обжаловали решение о мере пресечения. Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию в закрытом заседании и отказался менять постановление первой инстанции.