Экс-глава самарского минтранса обжаловал приговор в кассации

Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину. Об этом сообщается на сайте суда.

Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин

Жалобы на приговор экс-чиновнику подали в конце апреля 2026 года адвокаты Вячеслав Яблоков и Светлана Крючкова. Дата заседания по делу пока не назначена.

В августе 2025 года Октябрьский районный суд Самары признал Ивана Пивкина виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) и приговорен к штрафу в размере 480 тыс. руб., от которого его освободили из-за срока, проведенного в СИЗО.

В ноябре Самарский областной суд переквалифицировал дело на превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил бывшего главу регионального минтранса к пяти годам колонии общего режима. Экс-министра взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, в сентябре 2023 года Иван Пивкин незаконно поручил признать ООО «Амонд» победителем аукциона на ремонт дороги Самара — Новокуйбышевск, хотя тендер должно было выиграть ПАО «ДОРИСС» из Чувашии. Итоги торгов оспорили, и аукцион провели повторно. Тендер выиграла фирма «ДОРИСС», но бывший министр транспорта региона потребовал привлечь «Амонд» к работам в качестве субподрядчика, угрожая помешать деятельности «ДОРИСС» в Самарской области.

Георгий Портнов