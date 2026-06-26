«Сургутнефтегаз» сообщил о затратах на перезапуск скважин из-за смены квот ОПЕК+

«Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS) выполняет квоту ОПЕК+, однако отмечает рост связанных с этим затрат. Об этом сообщил глава компании Владимир Богданов на собрании акционеров. По его словам, на затратах сказывается остановка и запуск скважин.

«Это (смена квот ОПЕК+.— “Ъ”) тоже сказывается на нашей работе, на наших затратах по добыче нефти. Потому что скважины приходится останавливать и запускать. Это работа бригад подземного, капитального ремонта и т. д., это очень затратно. Это же не просто кнопку нажать. У нас не как в странах Персидского залива, у нас совсем другая добыча»,— сказал господин Богданов (цитата по «Интерфаксу»).

ОПЕК+ — расширенная коалиция нефтедобывающих стран, которая объединяет 12 членов ОПЕК и несколько независимых государств-экспортеров. В мае из объединения вышли ОАЭ. После этого семь стран ОПЕК+ договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Такое же решение страны утвердили на июль. Июльская квота России была увеличена на 62 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с.