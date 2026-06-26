«Сургутнефтегаз» сообщил о затратах на перезапуск скважин из-за смены квот ОПЕК+
«Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS) выполняет квоту ОПЕК+, однако отмечает рост связанных с этим затрат. Об этом сообщил глава компании Владимир Богданов на собрании акционеров. По его словам, на затратах сказывается остановка и запуск скважин.
«Это (смена квот ОПЕК+.— “Ъ”) тоже сказывается на нашей работе, на наших затратах по добыче нефти. Потому что скважины приходится останавливать и запускать. Это работа бригад подземного, капитального ремонта и т. д., это очень затратно. Это же не просто кнопку нажать. У нас не как в странах Персидского залива, у нас совсем другая добыча»,— сказал господин Богданов (цитата по «Интерфаксу»).
ОПЕК+ — расширенная коалиция нефтедобывающих стран, которая объединяет 12 членов ОПЕК и несколько независимых государств-экспортеров. В мае из объединения вышли ОАЭ. После этого семь стран ОПЕК+ договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Такое же решение страны утвердили на июль. Июльская квота России была увеличена на 62 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с.
Решения ОПЕК+ об изменении квот на добычу нефти часто вызывают дискуссии среди стран-участниц, поскольку у каждой из них свои интересы. Например, Россия, по мнению некоторых экспертов, в текущих условиях больше заинтересована в высокой цене на нефть, чем в увеличении объемов добычи, так как дополнительная выручка нефтекомпаний направляется в бюджет. Саудовская Аравия, напротив, может позволить себе наращивать объемы для сохранения доли рынка благодаря более устойчивому финансовому положению. Решения альянса влияют на мировые цены на нефть, а также на инвестиции в отрасль.
Колебания в квотах ОПЕК+ могут потребовать от российских нефтяных компаний дополнительных инвестиций для наращивания добычи, как отмечал вице-премьер Александр Новак. Сложность для компаний вроде «Сургутнефтегаза» заключается в том, что остановка и повторный запуск скважин в условиях российской добычи является затратным процессом, в отличие от стран Персидского залива. Это связано с особенностями месторождений и методами добычи, такими как активное использование горизонтального бурения и доосвоение зрелых месторождений со снижающимися запасами.
В целом, альянс ОПЕК+ стремится поддерживать стабильность рынка и баланс между спросом и предложением, но его решения часто приводят к перераспределению объемов добычи и могут вызывать волатильность цен. Страны-участницы вынуждены постоянно учитывать рыночные условия и демонстрировать гибкость, чтобы корректировать свою политику. При этом, несмотря на общие интересы, между отдельными странами могут возникать разногласия по поводу темпов и объемов увеличения или сокращения добычи.