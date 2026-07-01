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обновлено 10:00

Синтетические алмазы прорастают в чипах

Искусственный интеллект стимулировал спрос на выращенные камни

Рынок искусственно выращенных алмазов перешел от стадии падения цен и спроса к новому этапу развития благодаря востребованности этого материала в высокотехнологичных отраслях. Такой разворот может повлиять и на ювелирный сегмент, где снижение доступности синтетических алмазов может стимулировать их подорожание и оказать давление на статус натуральных камней.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глобальный алмазный сектор претерпевает значительные структурные преобразования: все большую долю в нем занимают синтетические камни. Ключевым драйвером этого процесса является постоянно растущий спрос со стороны промышленных отраслей. Помимо ювелирного дела, синтетические алмазы используются в электронике, строительстве, горнодобывающей отрасли и здравоохранении. И, по оценкам экспертов, сегмент искусственно выращенных материалов будет только расти. По прогнозу Global Market Insights, в 2024 году размер мирового рынка синтетических алмазов составлял $25,9 млрд и в период с 2025 по 2034 год будет стабильно расти в среднем на 5,1% в год.

Абсолютным лидером производства синтетических алмазов (более 70% от общего объема) и их потребления является Китай. Второе и третье места занимают Индия и США.

Курс на промышленность

Наибольшие перспективы развития связаны с сектором электроники. Рост популярности выращенных в лаборатории алмазов в полупроводниковой промышленности ускоряется с развитием искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений, интернета вещей, автономных транспортных средств и метавселенной.

Современные ИИ-чипы выделяют колоссальное количество тепла. Чем мощнее вычисления, тем более сложное охлаждение им необходимо. И здесь алмаз оказался настоящим технологическим суперматериалом. Его теплопроводность значительно выше, чем у меди и алюминия, поэтому синтетические алмазы начали использовать в качестве теплоотводов для охлаждения передовых чипов.

Почему металлургические компании увеличивают вложения в природоохранные проекты

Почему металлургические компании увеличивают вложения в природоохранные проекты

«Подложки микросхем из алмаза (как природного, так и синтетического) благодаря высокой теплопроводности алмаза дают очень большое преимущество по отводу тепла,— подтверждает исполнительный директор “Гильдии ювелиров” Владимир Збойков.— Это было замечено давно, с момента появления микроэлектроники в 1960–1970-х годах». Проблема в том, что современные чипы требуют значительной геометрической площади подложки: до десятков миллиметров линейных размеров. А природные алмазы имеют в большинстве своем размеры в единицы миллиметров. Поэтому одно из самых перспективных и полезных направлений применения синтетических алмазов — это как раз микроэлектроника, так как синтезировать можно алмаз достаточно большого размера.

Эксперты считают, что по мере развития ИИ и дата-центров спрос на алмазные теплоотводы будет только увеличиваться, открывая новый перспективный сегмент технологической отрасли. По прогнозам, рынок алмазных теплоотводов для чипов вырастет с $0,35 млрд в 2025 году до $0,75 млрд к 2035-му. Крупнейший мировой производитель графических процессоров NVIDIA уже подтвердил, что архитектура следующего поколения вычислительных платформ и суперкомпьютеров Vera Rubin будет использовать композит «алмаз—медь» как термоинтерфейс.

От перегрева к алмазам

Промышленное применение синтетических камней в сфере высоких технологий может оказаться для производителей более перспективным направлением, чем сегмент бюджетных украшений, признают в АЛРОСА (на компанию приходится 90% российской и 30% мировой добычи алмазов). Согласно индийской статистике (JPEC), экспорт ограненных синтетических алмазов в денежном выражении последовательно сокращается, отражая стремительное падение цен до уровня себестоимости (до $40 с более чем $2,5 тыс. несколькими годами ранее) на фоне роста нераспроданных остатков у ритейлеров. Это связано с достижением предельной емкости этого волатильного, но доступного сегмента ювелирных украшений. Аналогичные этапы проходили и другие симулянты.

Например, показательна история искусственно выращенных сапфиров, синтез которых был освоен в начале XX века. Через некоторое время выпуск таких камней достиг промышленных масштабов. В итоге искусственные сапфиры кратно упали в цене, достигнув уровня себестоимости (которая также продолжила падать) с минимальной прибыльностью. И продукт стал отличным материалом для масштабного производства бижутерии массового сегмента по доступной цене, но маржинальность синтезирования материала достигла минимумов и сегмент перестал расширяться.

Но помощь подешевевшему материалу для бижутерии пришла от неожиданного потребителя — высокотехнологичных производителей компонентов. Свойства материала, в том числе устойчивость к износу, оказались востребованы в оптике, часах, защитных стеклах камер и датчиков смартфонов, LED-подложках и других высокотехнологичных компонентах. Таким образом, производители синтетических сапфиров нашли свою востребованную потребителем нишу в промышленности и сумели выйти из ловушки предельного спроса на дешевую бижутерию с синтетическими вставками. Сапфир стал инженерным материалом, ценность которого определяется его функциональностью.

По всей видимости, с синтетическими алмазами эта ситуация повторяется. Столкнувшись с перенасыщением рынка, ростом неликвидных запасов, падением цен до уровня себестоимости и стремительным превращением в недорогой товар, используемый в бижутерии, производители синтетических алмазов, очевидно, нащупывают выход из этого кризиса в производстве высокотехнологичных решений, заключают в АЛРОСА.

Битва за статус и цену

«Рынок синтетических алмазов даже в ювелирной промышленности — это отдельный сегмент рынка,— подчеркивает начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов.— В мире производится 15 млрд карат искусственных алмазов, в ювелирной промышленности используется не более 30 млн карат, или 0,2% от всего объема синтеза алмазов». Из-за резкого падения цен на искусственные камни в ювелирном сегменте и стремительного роста запасов нераспроданных искусственных камней в ювелирном ритейле нахождение нового применения для них может перенаправить фокус производства в прибыльный сегмент производства нишевых компонентов для высокотехнологичного оборудования, указывает господин Красноженов.

Почему растет дефицит алюминия на мировом рынке металлов

Почему растет дефицит алюминия на мировом рынке металлов

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов смотрит на ситуацию шире. Несмотря на то что спрос ИИ-индустрии в основном направлен на технические синтетические алмазы, а не на ювелирное качество, массовое промышленное использование выращенных камней ускоряет их «нормализацию» в глазах потребителя. Он отмечает, что дешевые синтетические алмазы уже радикально сбили ценовые ориентиры для массового покупателя и по мере роста их производства давление на стоимость и статус натуральных камней в среднем сегменте будет усиливаться. При этом для верхнего сегмента — крупных, редких и идеально качественных природных алмазов — дефицит и контраст с массовой синтетикой, наоборот, могут укрепить их премию, полагает эксперт.

Структура спроса уже меняется: в ювелирном сегменте синтетические бриллианты уже занимают все большую долю, постепенно вытесняя мелкие и средние природные камни. На этом фоне спрос на природные алмазы смещается в сторону high end и инвестиционно-коллекционного сегмента.

Структурный кризис и рост цен

При этом стоимость самих искусственных алмазов на фоне высокого спроса показывает тенденцию к росту. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников указывает, что в марте 2026 года китайские производители синтетических алмазов повысили цены на необработанные алмазы на 10–15%. Это первое повышение после трех лет непрерывного падения цен. Причина проста: заводы по синтезу алмазов теперь поставляют камни и на ювелирный рынок, и в полупроводниковую отрасль и это создает дефицит сырья.

При этом натуральные алмазы переживают структурный кризис, вызванный не ИИ, а перекупленностью рынка в 2022–2023 годах. В результате De Beers в начале 2026 года снизила прогноз добычи из-за неблагоприятных торговых условий, АЛРОСА сократила добычу на 14% (до 25–26 млн карат). Обе компании одновременно снизили цены на необработанные алмазы.

«С рынком искусственных алмазов для крупных изделий пересечения в принципе нет,— резюмирует господин Шапошников.— А вот в технических алмазах избыток искусственного материала давит на цену». Если спрос со стороны ИИ-сектора продолжит рост, то для промышленных натуральных алмазов ситуация может несколько вырасти. С учетом недофинансированности отрасли это может привести к росту цен на натуральный материал.

Полина Трифонова

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