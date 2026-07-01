Синтетические алмазы прорастают в чипах

Рынок искусственно выращенных алмазов перешел от стадии падения цен и спроса к новому этапу развития благодаря востребованности этого материала в высокотехнологичных отраслях. Такой разворот может повлиять и на ювелирный сегмент, где снижение доступности синтетических алмазов может стимулировать их подорожание и оказать давление на статус натуральных камней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глобальный алмазный сектор претерпевает значительные структурные преобразования: все большую долю в нем занимают синтетические камни. Ключевым драйвером этого процесса является постоянно растущий спрос со стороны промышленных отраслей. Помимо ювелирного дела, синтетические алмазы используются в электронике, строительстве, горнодобывающей отрасли и здравоохранении. И, по оценкам экспертов, сегмент искусственно выращенных материалов будет только расти. По прогнозу Global Market Insights, в 2024 году размер мирового рынка синтетических алмазов составлял $25,9 млрд и в период с 2025 по 2034 год будет стабильно расти в среднем на 5,1% в год.

Абсолютным лидером производства синтетических алмазов (более 70% от общего объема) и их потребления является Китай. Второе и третье места занимают Индия и США.

Курс на промышленность

Наибольшие перспективы развития связаны с сектором электроники. Рост популярности выращенных в лаборатории алмазов в полупроводниковой промышленности ускоряется с развитием искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений, интернета вещей, автономных транспортных средств и метавселенной.

Современные ИИ-чипы выделяют колоссальное количество тепла. Чем мощнее вычисления, тем более сложное охлаждение им необходимо. И здесь алмаз оказался настоящим технологическим суперматериалом. Его теплопроводность значительно выше, чем у меди и алюминия, поэтому синтетические алмазы начали использовать в качестве теплоотводов для охлаждения передовых чипов.

«Подложки микросхем из алмаза (как природного, так и синтетического) благодаря высокой теплопроводности алмаза дают очень большое преимущество по отводу тепла,— подтверждает исполнительный директор “Гильдии ювелиров” Владимир Збойков.— Это было замечено давно, с момента появления микроэлектроники в 1960–1970-х годах». Проблема в том, что современные чипы требуют значительной геометрической площади подложки: до десятков миллиметров линейных размеров. А природные алмазы имеют в большинстве своем размеры в единицы миллиметров. Поэтому одно из самых перспективных и полезных направлений применения синтетических алмазов — это как раз микроэлектроника, так как синтезировать можно алмаз достаточно большого размера.

Эксперты считают, что по мере развития ИИ и дата-центров спрос на алмазные теплоотводы будет только увеличиваться, открывая новый перспективный сегмент технологической отрасли. По прогнозам, рынок алмазных теплоотводов для чипов вырастет с $0,35 млрд в 2025 году до $0,75 млрд к 2035-му. Крупнейший мировой производитель графических процессоров NVIDIA уже подтвердил, что архитектура следующего поколения вычислительных платформ и суперкомпьютеров Vera Rubin будет использовать композит «алмаз—медь» как термоинтерфейс.

От перегрева к алмазам

Промышленное применение синтетических камней в сфере высоких технологий может оказаться для производителей более перспективным направлением, чем сегмент бюджетных украшений, признают в АЛРОСА (на компанию приходится 90% российской и 30% мировой добычи алмазов). Согласно индийской статистике (JPEC), экспорт ограненных синтетических алмазов в денежном выражении последовательно сокращается, отражая стремительное падение цен до уровня себестоимости (до $40 с более чем $2,5 тыс. несколькими годами ранее) на фоне роста нераспроданных остатков у ритейлеров. Это связано с достижением предельной емкости этого волатильного, но доступного сегмента ювелирных украшений. Аналогичные этапы проходили и другие симулянты.

Например, показательна история искусственно выращенных сапфиров, синтез которых был освоен в начале XX века. Через некоторое время выпуск таких камней достиг промышленных масштабов. В итоге искусственные сапфиры кратно упали в цене, достигнув уровня себестоимости (которая также продолжила падать) с минимальной прибыльностью. И продукт стал отличным материалом для масштабного производства бижутерии массового сегмента по доступной цене, но маржинальность синтезирования материала достигла минимумов и сегмент перестал расширяться.

Но помощь подешевевшему материалу для бижутерии пришла от неожиданного потребителя — высокотехнологичных производителей компонентов. Свойства материала, в том числе устойчивость к износу, оказались востребованы в оптике, часах, защитных стеклах камер и датчиков смартфонов, LED-подложках и других высокотехнологичных компонентах. Таким образом, производители синтетических сапфиров нашли свою востребованную потребителем нишу в промышленности и сумели выйти из ловушки предельного спроса на дешевую бижутерию с синтетическими вставками. Сапфир стал инженерным материалом, ценность которого определяется его функциональностью.

По всей видимости, с синтетическими алмазами эта ситуация повторяется. Столкнувшись с перенасыщением рынка, ростом неликвидных запасов, падением цен до уровня себестоимости и стремительным превращением в недорогой товар, используемый в бижутерии, производители синтетических алмазов, очевидно, нащупывают выход из этого кризиса в производстве высокотехнологичных решений, заключают в АЛРОСА.

Битва за статус и цену

«Рынок синтетических алмазов даже в ювелирной промышленности — это отдельный сегмент рынка,— подчеркивает начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов.— В мире производится 15 млрд карат искусственных алмазов, в ювелирной промышленности используется не более 30 млн карат, или 0,2% от всего объема синтеза алмазов». Из-за резкого падения цен на искусственные камни в ювелирном сегменте и стремительного роста запасов нераспроданных искусственных камней в ювелирном ритейле нахождение нового применения для них может перенаправить фокус производства в прибыльный сегмент производства нишевых компонентов для высокотехнологичного оборудования, указывает господин Красноженов.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов смотрит на ситуацию шире. Несмотря на то что спрос ИИ-индустрии в основном направлен на технические синтетические алмазы, а не на ювелирное качество, массовое промышленное использование выращенных камней ускоряет их «нормализацию» в глазах потребителя. Он отмечает, что дешевые синтетические алмазы уже радикально сбили ценовые ориентиры для массового покупателя и по мере роста их производства давление на стоимость и статус натуральных камней в среднем сегменте будет усиливаться. При этом для верхнего сегмента — крупных, редких и идеально качественных природных алмазов — дефицит и контраст с массовой синтетикой, наоборот, могут укрепить их премию, полагает эксперт.

Структура спроса уже меняется: в ювелирном сегменте синтетические бриллианты уже занимают все большую долю, постепенно вытесняя мелкие и средние природные камни. На этом фоне спрос на природные алмазы смещается в сторону high end и инвестиционно-коллекционного сегмента.

Структурный кризис и рост цен

При этом стоимость самих искусственных алмазов на фоне высокого спроса показывает тенденцию к росту. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников указывает, что в марте 2026 года китайские производители синтетических алмазов повысили цены на необработанные алмазы на 10–15%. Это первое повышение после трех лет непрерывного падения цен. Причина проста: заводы по синтезу алмазов теперь поставляют камни и на ювелирный рынок, и в полупроводниковую отрасль и это создает дефицит сырья.

При этом натуральные алмазы переживают структурный кризис, вызванный не ИИ, а перекупленностью рынка в 2022–2023 годах. В результате De Beers в начале 2026 года снизила прогноз добычи из-за неблагоприятных торговых условий, АЛРОСА сократила добычу на 14% (до 25–26 млн карат). Обе компании одновременно снизили цены на необработанные алмазы.

«С рынком искусственных алмазов для крупных изделий пересечения в принципе нет,— резюмирует господин Шапошников.— А вот в технических алмазах избыток искусственного материала давит на цену». Если спрос со стороны ИИ-сектора продолжит рост, то для промышленных натуральных алмазов ситуация может несколько вырасти. С учетом недофинансированности отрасли это может привести к росту цен на натуральный материал.

Полина Трифонова