Цена здоровья

Рынок санаторно-курортного лечения в России переживает ренессанс — в последние годы спрос на лечебный отдых активно растет. Однако сегодня клиенты ждут от санаториев принципиально другого уровня качества услуг, так как стоимость такого отдыха высока. Насколько рынку удается соответствовать новым запросам и способна ли отрасль адаптироваться к новым стандартам оздоровительного туризма, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В начале нулевых отрасль санаторно-курортного отдыха в стране переживала не лучшие времена. Однако с 2003 года она стабильно наращивала количество гостей. Согласно данным Росстата, к 2019 году их число достигло 6,7 млн человек. Следующий спад произошел во время пандемии, за ним последовал новый подъем. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов рассказал, что в 2022–2024 годах наблюдались рекордные показатели спроса, достигавшие 7,35 млн гостей в год.

По данным туроператоров, интерес к санаторно-курортному отдыху не ослабевает и сегодня. По данным «Яндекс Путешествий», количество бронирований на лето выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост спроса на санаторно-курортный отдых привел к глобальной трансформации этого рынка. «Можно с уверенностью сказать, что отрасль не просто восстановилась, она перешла к фазе глубоких структурных изменений»,— считает генеральный директор Национальной курортной ассоциации (НКА) Марина Виленская, добавляя, что санаторий перестал ассоциироваться исключительно с социальными путевками для людей старшего возраста. «Теперь это мощная индустрия оздоровления и формирования культуры здоровья»,— говорит госпожа Виленская.

По ее словам, сегодня в стране около 1,8 тыс. санаторно-курортных организаций совокупной емкостью свыше 430 тыс. мест, а ежегодный поток отдыхающих стабильно держится на уровне 8 млн человек.

Меняем Карловы Вары на Минеральные Воды

Значительное сокращение выездного туризма, ограничение доступности ряда зарубежных направлений и переориентация на отдых внутри страны в последние годы повысили популярность отечественных санаториев и стали для них мощным драйвером развития. «Более того, мы видим упадок многих известных европейских бальнеологических курортов, поскольку именно наши гости исторически составляли там значительную часть аудитории. Теперь этот турпоток переориентировался на Россию»,— рассказала Марина Виленская, отметив, что отечественные здравницы активно принимают и зарубежных туристов.

В пресс-службе туроператора «Алеан» отметили, что во время пандемии обеспеченные туристы стали искать альтернативу Карловым Варам и другим курортам в России. Это привело к росту интереса к объектам высокого уровня и сформировало спрос на четырех-пятизвездные санатории. «Состоятельные гости, которые ищут полноценную замену зарубежным курортам, все чаще обращают внимание на российские санатории премиум-сегмента, где сочетаются повышенная комфортность проживания и индивидуальный набор медицинских услуг»,— подтвердил господин Данилов.

Сегодня российские четырех-пятизвездные санатории во многом не уступают по инфраструктуре и набору услуг зарубежным комплексам, отмечают эксперты.

В то же время средний сегмент и часть объектов, которые не проходили серьезную реновацию, пока отстают по дизайну и стандартам гостеприимства. В «Интуристе» рассказали, что сейчас российский рынок очень неоднороден, поэтому при сравнении отечественных и зарубежных санаториев важно рассматривать конкретный объект. «Зато по стоимости российские санатории остаются в выигрыше за счет отсутствия визовых сборов и сложных перелетов, а также благодаря включенному в цену полноценному лечению»,— отметила гендиректор НКА.

Новая аудитория здравниц

В российские здравницы сегодня едут не только любители лечебного отдыха и европейских бальнеологических курортов. Санатории стали выбирать и туристы, которые до недавних пор предпочитали заграничные отели с полным пансионом и досугом, говорит Михаил Данилов. В частности, этот вид отдыха все чаще предпочитают семьи с детьми, которые хотят совместить отдых с оздоровлением. Семейные туристы также формируют запрос на детскую инфраструктуру и анимацию в санаториях. Санатории, в свою очередь, делают спецпредложения, предоставляя скидки или бесплатное проживание для детей.

В целом портрет типичного гостя санатория меняется. Несмотря на то что ядром аудитории остаются люди старше 50 лет, оздоровительным отдыхом заинтересовалась молодежь, которая уделяет особое внимание превентивной медицине. В ответ на этот запрос санатории предлагают программы, способствующие раннему выявлению и предотвращению болезней, формированию здоровых привычек.

«Многие санатории уже давно отошли от стереотипов о советской здравнице и отдыхе для пенсионеров. Обновляется номерной фонд, закупается новейшее оборудование, разрабатываются новые спецпрограммы с вниманием не только к физическому, но и к ментальному здоровью»,— рассказали в «Алеан». По словам Михаила Данилова, традиционно основную аудиторию составляли туристы в возрасте от 55 до 75 лет, а сейчас средний возраст клиентов — 49 лет. В целом же возрастной диапазон расширился с 35 до 85 лет.

Качественная эволюция санаториев привела к тому, что этим форматом отдыха заинтересовались и обеспеченные туристы

В «Алеан» рассказали, что предприниматели, представители креативных профессий и топ-менеджеры проявляют интерес к спецпрограммам, связанным с детоксом и антистрессом. Эти запросы особенно актуальны для жителей мегаполисов.

«В последние годы в нашей стране формируется культура здорового образа жизни и осознанного отношения к собственному физическому и психологическому состоянию. Особое внимание уделяется программам “для здоровых”, направленным на снижение уровня стресса, восстановление после высоких нагрузок, нормализацию сна, коррекцию образа жизни и питания, укрепление иммунитета»,— рассказали в компании «Русский экспресс». Таким образом, современный санаторий превращается в многофункциональный wellness-центр, сочетающий медицинскую экспертизу, комфорт и развитую инфраструктуру отдыха.

Премиум против эконома

В ответ на растущий запрос со стороны обеспеченных клиентов рынок активно развивает объекты премиум-класса. В «Алеан» отметили, что в секторе санаторного отдыха пока нет единого премиум-стандарта. Обычно к этому сегменту относят четырех-пятизвездные объекты с дизайнерскими просторными номерами и свежим ремонтом. В таких санаториях гостям предлагают разнообразное меню с широким выбором блюд под разные вкусы и диеты, много дополнительных услуг и уникальные программы.

У премиальных объектов есть доступ к новейшему дорогостоящему оборудованию. В них применяются инновационные методики в диагностике и лечении в соответствии с последними мировыми практиками.

Приток обеспеченных туристов привел к буму инвестиций в премиум-сегмент. Инвесторы вкладывают в объекты высокого уровня, поскольку они обладают высокой маржинальностью. Однако у этого тренда есть негативный эффект. По словам госпожи Виленской, активное развитие премиального сектора ведет к удорожанию отдыха в целом и снижает доступность санаторно-курортного лечения для массового потребителя.

Из-за недостатка инвестиций страдают средний и социальный сегменты.

По оценке Марины Виленской, около трети всех российских санаториев сегодня нуждаются в серьезной реконструкции. Бизнес сталкивается с большими препятствиями на этом пути, среди которых дорогие кредиты, долгий срок окупаемости медицинского оборудования и высокие цены на строительные материалы. По словам эксперта, аналогичные трудности с обновлением испытывают и государственные санатории.

При этом уровень медицинской помощи, врачебная экспертиза и лечебная база в государственных здравницах остаются на традиционно высоком уровне. «Страдает именно гостиничная инфраструктура: номерной фонд и сервис. Если частные премиальные объекты модернизируются быстро, то социальные здравницы остро нуждаются в реновации, которая невозможна без целевых государственных средств»,— уточняет госпожа Виленская. При этом наиболее активно растет спрос на санатории среднего и экономсегмента. В «Интуристе» объяснили это тем, что для многих туристов стоимость путевки является одним из ключевых факторов выбора.

Здоровье дорожает

По словам экспертов, за год цены на отдых в санаториях России выросли на 10–15%. На стоимость отдыха влияют общая инфляция, рост затрат на содержание объектов, обновление инфраструктуры, расходы на персонал и медицинское оборудование. Рост цен наиболее критичен для аудитории среднего и базового сегментов, говорят в «Русском экспрессе». Туристы высокого и премиального уровней стабильно сохраняют высокий спрос.

По данным «Яндекс Путешествий», средняя стоимость ночи в санатории сейчас порядка 14,5 тыс. руб. Почти половина бронирований (47%) приходится на трехзвездные объекты. На втором месте — четырехзвездные санатории. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что средняя стоимость ночи в Кисловодске составляет порядка 15 тыс. руб., в Анапе — 25 тыс. руб., в курортном поселке Лоо в Краснодарском крае — 11,6 тыс. руб.

В «Алеан» сообщили, что отдых на десять дней на двоих с лечением в санатории экономсегмента в Кавказских Минеральных Водах (КМВ) обойдется примерно в 100–140 тыс. руб. Такой же заезд в объект среднего ценового уровня будет стоить 150–200 тыс. руб., а высокого — 220–280 тыс. руб. По данным онлайн-агрегаторов, в Алтайском крае отдых на десять ночей на двоих с лечением будет стоить от 100 тыс. до 400 тыс. руб. в зависимости от уровня объекта и программы.

В целях экономии многие туристы стали отдавать предпочтение коротким оздоровительным программам и поездкам на выходные.

Такой подход позволяет получить базовый оздоровительный эффект без значительных затрат времени и бюджета, говорят эксперты.

По данным «Алеан», в Подмосковье средняя длительность поездки в санаторий этим летом сократилась с 12 до 7 суток. Однако в компании отметили, что для полноценного лечения нужно все же ориентироваться на длительные программы продолжительностью 10–14 дней. «Из-за роста цен меняется и формат отдыха. Классические путевки на 14–21 день по-прежнему необходимы для глубокого медицинского эффекта, но массовый коммерческий спрос диктует свои правила. Все более популярны короткие заезды на 7–10 дней и интенсивные программы»,— рассказала Марина Виленская.

Курорты нарасхват

Безусловным лидером в части санаторного отдыха из года в год остаются Кавказские Минеральные Воды. Курорты в этом регионе загружены полностью и испытывают острый дефицит мест. По данным «Алеан», на санатории КМВ приходится 41% бронирований на лето-2026.

Кроме того, популярны санатории Алтайского края, Башкирии, Татарстана, Тюменской области. Есть интерес к курортам Подмосковья. Но есть направления, выбивающиеся из общей позитивной статистики, уточняет Марина Виленская, прежде всего это черноморское побережье, объединяющее здравницы Крыма и Краснодарского края.

«В этих традиционно популярных локациях спрос сейчас формируется довольно тяжело, а общая загрузка санаториев оставляет желать лучшего. Эксперты и собственники объектов отмечают критическое сужение горизонта планирования у туриста. Люди не готовы планировать отдых на юге заранее, и загрузка выстраивается буквально на неделю вперед»,— объяснила эксперт. В абсолютном выражении наибольшие объемы спроса получают регионы, в которых попросту больше санаториев и мест в них,— Ставропольский и Краснодарский края.

Наиболее популярны программы общего оздоровления и восстановления сил. «В общеотраслевом объеме рынка наиболее востребованной остается традиционная форма продукта здравниц — санаторно-курортное лечение с диетическим питанием и размещением»,— сказал Михаил Данилов. Львиную долю спроса формируют классические профили по заболеваниям опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. «Но параллельно стремительно растет запрос на программы детокса, чекапы, нормализацию сна и антистресс»,— рассказала госпожа Виленская.

Перспективы рынка

По словам экспертов, у отрасли хорошие перспективы для роста при условии дальнейшей модернизации объектов и повышения качества сервиса. Вместе с тем есть ряд факторов, которые мешают движению рынка вперед.

Например, в «Интуристе» считают, что, как только появятся возможности для зарубежных поездок, часть туристов может вновь переориентироваться на иностранные лечебно-оздоровительные курорты, особенно если там будут доступны качественные программы лечения и реабилитации по конкурентоспособной стоимости. Еще один стоп-фактор — платежеспособность населения. «На спрос влияет высокая стоимость внутренних перелетов и железнодорожных поездок. Есть проблема с заполняемостью здравниц южных регионов в связи с текущими логистическими ограничениями и по соображениям безопасности»,— уточняет господин Данилов. По его словам, спрос также ограничен постоянным ростом цен на услуги санаториев, структура и объем затрат которых сложнее, чем у отельного сегмента.

Притоку гостей по-прежнему мешают устойчивый стереотип о советском санатории, дорогие авиабилеты в регионы и нехватка современного номерного фонда в среднем ценовом сегменте, добавляет Марина Виленская. Вместе с тем она уверена, что перспективы у рынка отличные. «Наша отрасль доказала свою эффективность. Главное сейчас — сбалансировать инвестиции между премиальным и социальным сегментами, поддержать государственные здравницы и решить вопросы избыточной налоговой нагрузки»,— подытожила эксперт.

Ксения Черняева