Автомобильные перевозки запретили на участке Р-150 от Донецка до Горловки

Составлено ИИ-Ассистентъ

Запрет на автомобильные перевозки на участке трассы Р-150 от Донецка до Горловки связан с продолжающимися атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ) на эти территории Донецкой народной республики (ДНР). Горловка регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов, что приводит к жертвам среди мирного населения и повреждениям инфраструктуры. Например, ранее в 2025 году глава ДНР Денис Пушилин сообщал об атаке БПЛА на пожарную автоцистерну в Горловке, в результате которой пострадали четыре сотрудника МЧС. Также были инциденты, когда дроны атаковали пассажирские автобусы и автомобили, причиняя ущерб и ранения.

Ситуация на этом участке трассы является частью более широкой проблемы атак БПЛА и обстрелов на территории ДНР. Ранее в 2025 году Денис Пушилин отмечал, что в Горловке будет усилена система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», которая уже используется в Донецке и Макеевке для предотвращения атак беспилотников. Ведется работа по прикрытию от дронов и ясиноватской трассы, которая также упоминается в запрете. В целом, по данным на 2024–2025 годы, в ДНР происходили множественные обстрелы и атаки БПЛА, в результате которых гибли и получали ранения мирные жители, а также страдала гражданская инфраструктура.