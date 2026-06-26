Автомобильные перевозки запретили на участке Р-150 от Донецка до Горловки
Перевозка пассажиров и багажа на автомобиле запрещена на участке Донецк – Ясиноватая – Горловка трассы Р-150. Решение принял штаб обороны Донецкой народной республики, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Глава Горловки призвал планировать маршруты с учетом приведенной информации. Перевозки будут запрещены до особого распоряжения. Причины, по которым приняли такое решение, господин Приходько не назвал.
Украинские БПЛА неоднократно атаковали Горловку за последние несколько дней. 24 июня при ударе погибли два человека, транспорт коммунального предприятия получило повреждения. 22 июня беспилотник ударил по автобусу в Калининском районе Горловки.
Запрет на автомобильные перевозки на участке трассы Р-150 от Донецка до Горловки связан с продолжающимися атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ) на эти территории Донецкой народной республики (ДНР). Горловка регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов, что приводит к жертвам среди мирного населения и повреждениям инфраструктуры. Например, ранее в 2025 году глава ДНР Денис Пушилин сообщал об атаке БПЛА на пожарную автоцистерну в Горловке, в результате которой пострадали четыре сотрудника МЧС. Также были инциденты, когда дроны атаковали пассажирские автобусы и автомобили, причиняя ущерб и ранения.
Ситуация на этом участке трассы является частью более широкой проблемы атак БПЛА и обстрелов на территории ДНР. Ранее в 2025 году Денис Пушилин отмечал, что в Горловке будет усилена система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», которая уже используется в Донецке и Макеевке для предотвращения атак беспилотников. Ведется работа по прикрытию от дронов и ясиноватской трассы, которая также упоминается в запрете. В целом, по данным на 2024–2025 годы, в ДНР происходили множественные обстрелы и атаки БПЛА, в результате которых гибли и получали ранения мирные жители, а также страдала гражданская инфраструктура.