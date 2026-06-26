Делегация из Анголы приедет в Москву на саммит Россия — Африка

Делегация высокого уровня из Анголы поучаствует в октябрьском саммите Россия — Африка. Об этом сообщил посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья на Петербургском международном юридическом форуме.

Состав делегации господин да Силва Кунья не раскрыл. Он отметил лишь ее «высокий уровень», передает «РИА Новости».

Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Организационный комитет возглавил помощник российского президента Юрий Ушаков. Саммиты 2019 и 2023 года задали «новый импульс российско-африканскому» взаимодействию, отмечал он. Свое участие в предстоящем мероприятии уже подтвердила делегация Судана.