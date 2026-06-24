Президент Судана примет участие в саммите Россия — Африка

Президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан планирует посетить третий саммит Россия — Африка, который пройдет в Москве с 28 по 29 октября. Визит подтвердил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж «РИА Новости».

По словам посла, саммит станет хорошей возможностью обсудить двустороннее сотрудничество, которое развивается во многих сферах. Господин Сиррадж также отметил, что Судан сможет поблагодарить Россию за поддержку в период кризиса.

По данным ООН, в Судане в апреле 2023 года начался крупнейший гуманитарный кризис и конфликт, вызванный войной между правительственной армией и «Силами быстрого реагирования».

К 2026 году кризис в стране привел к тотальному голоду и разрушению экономики Судана. С начала войны около 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома: 9 млн остаются перемещенными внутри страны, еще 4,4 млн находятся за ее пределами.