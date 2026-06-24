Президент Судана примет участие в саммите Россия — Африка
Президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан планирует посетить третий саммит Россия — Африка, который пройдет в Москве с 28 по 29 октября. Визит подтвердил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж «РИА Новости».
По словам посла, саммит станет хорошей возможностью обсудить двустороннее сотрудничество, которое развивается во многих сферах. Господин Сиррадж также отметил, что Судан сможет поблагодарить Россию за поддержку в период кризиса.
По данным ООН, в Судане в апреле 2023 года начался крупнейший гуманитарный кризис и конфликт, вызванный войной между правительственной армией и «Силами быстрого реагирования».
К 2026 году кризис в стране привел к тотальному голоду и разрушению экономики Судана. С начала войны около 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома: 9 млн остаются перемещенными внутри страны, еще 4,4 млн находятся за ее пределами.
Визит главы Суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана на саммит в Москву происходит на фоне продолжающегося с апреля 2023 года внутреннего конфликта между правительственной армией, которой командует аль-Бурхан, и «Силами быстрого реагирования». Этот конфликт привел к значительному гуманитарному кризису и разрушению экономики Судана. США, в связи с нападениями на мирных жителей и отказом от мирных переговоров, в январе 2025 года готовились ввести санкции против Абделя Фаттаха аль-Бурхана.
В условиях данного конфликта, Судан, через своего заместителя главы МИД Хусейна Аль-Хаджа, выражал надежду на ключевую роль России в его разрешении и в восстановлении сельского хозяйства страны, пострадавшего от последствий войны. МИД РФ также призывал к прекращению огня в Судане и мирному урегулированию вопросов путем переговоров, подчеркивая важность обеспечения безопасности российского посольства и граждан в Хартуме.