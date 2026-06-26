Никто не выкупил у ВАСО детский лагерь и базу отдыха в Воронеже

Не состоялся аукцион по продаже двух активов воронежского авиазавода (ВАСО, филиал АО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК). Речь идет о детском лагере «Салют» и базе отдыха «Звездный» в Железнодорожном районе Воронежа. Согласно итоговому протоколу, на торги с начальной ценой 233,8 млн руб. никто не заявился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатр на территории детского лагеря «Салют», который принадлежит воронежскому авиазаводу

Фото: из аукционной документации Кинотеатр на территории детского лагеря «Салют», который принадлежит воронежскому авиазаводу

Фото: из аукционной документации

В документации уточняется, что «Салют» не работает с 2012 года. Он включает в себя спальные корпуса, домики для сотрудников, кинотеатр, склад, медпункт. Объекты на территории лагеря обесточены, скважина, водопровод и система канализации нуждаются в капитальном ремонте. «Салют» находится на участке площадью 84,3 тыс. кв. м. Земля в аренде у АО «Ил» — право на нее планируют передать вместе с лагерем.

«Звездный» не функционирует с 1999 года. В его состав входят спальный корпус, домики для отдыха, столовая, магазин. База не оснащена инженерными коммуникациями. Она расположена на соседнем и также арендованном земельном участке — его площадь составляет 70,7 тыс. кв. м. Срок действия обоих договоров — до 19 марта 2063 года. Подъехать к обоим объектам можно по грунтовой дороге.

Новые торги на эти объекты пока не объявлены. На этой неделе также не состоялся аукцион на площадку для складирования материалов летного отряда (стоянку), принадлежащую ВАСО. На тендер с начальной ценой 9,9 млн руб. также никто не заявился. Актив пока не торгуют снова.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что структура ГК «Развитие» Сергея Гончарова выкупила у воронежского авиазавода дворец культуры имени Ленина на улице Циолковского в облцентре за 163,2 млн руб. В группе компаний уточнили, что хотят создать на месте ДК «современное многофункциональное пространство, где инфраструктура будет отвечать актуальным запросам горожан».

Алина Морозова