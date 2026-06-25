ГК «Развитие» выкупила ДК имени Ленина у воронежского авиазавода

В Воронеже местная девелоперская ГК «Развитие» Сергея Гончарова выкупила дворец культуры имени Ленина на улице Циолковского. Актив ранее принадлежал воронежскому авиазаводу (ВАСО, филиал АО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»). Подконтрольное группе ООО СЗ «Развитие проспект» не стало повышать начальную цену лота в 163,2 млн руб. Это следует из итогового протокола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры имени Ленина на левом берегу в Воронеже

Фото: из аукционной документации Дворец культуры имени Ленина на левом берегу в Воронеже

Фото: из аукционной документации

Всего в процедуре приняли участие две компании. Второй участник — ООО СЗ «Развитие восход» — был допущен до торгов, но не опубликовал ценовое предложение.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Развитие восход» контролируется ООО СЗ «Развитие столица», которым в равных долях владеют воронежская ассоциация «Центр объединения бизнеса в области строительства» (один из бывших учредителей — ООО СЗ «Град-Развитие» Сергея Гончарова) и воронежская городская ассоциация «Строители и инвесторы Северного района» (один из бывших собственников — ООО СЗ «Град-Развитие»). Кроме того, само ООО СЗ «Развитие столица» до сентября 2024 года принадлежало, в частности, ООО СЗ «Развитие актив» Сергея Гончарова.

В состав лота входят часть нежилого двухэтажного здания площадью 5,4 тыс. кв. м, здание контрольно-пропускного пункта на 9,6 кв. м и право аренды земельного участка на 6,5 тыс. кв. м. Договор на последний будет действовать до 1 апреля 2052 года.

В ГК «Развитие» рассказали «Ъ-Черноземье», что планируют создать на месте ДК «современное многофункциональное пространство, где инфраструктура будет отвечать актуальным запросам горожан».

«Для нас это не девелоперский проект ради квадратных метров, а вклад в развитие городской среды и сохранение исторической идентичности района»,— добавили в «Развитии».

Представители группы компаний рассказали, что дворец культуры был построен в 1957 году. С того момента его не реконструировали — проводился только точечный ремонт. С 2009 года здание законсервировано, из-за этого инженерные сети пришли в негодность. В связи с пожаром в 2024 году «значительно повреждены кровля и подвал».

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В конце прошлой недели также были подведены итоги аукциона на площадку для складирования материалов летного отряда (стоянку), принадлежащую воронежскому авиазаводу. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. Начальная цена лота составляла 9,9 млн руб.

Сегодня планируется подвести итоги тендера по продаже также принадлежащих ВАСО детского лагеря «Салют» и базы отдыха «Звездный» в Железнодорожном районе Воронежа. Начальная цена активов составляет 233,8 млн руб.

Алина Морозова