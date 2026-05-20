Воронежский авиазавод продает детский лагерь и базу отдыха за 234 млн рублей

Объявлен аукцион по продаже активов воронежского авиазавода (ВАСО, филиал АО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК). Согласно документации торгов, речь идет о детском оздоровительном лагере «Салют» и базе отдыха «Звездный» в Железнодорожном районе Воронежа. Начальная цена лота составляет 233,8 млн руб.

Кинотеатр на территории выставленного на продажу детского лагеря «Салют»

Фото: из аукционной документации Кинотеатр на территории выставленного на продажу детского лагеря «Салют»

Уточняется, что «Салют» не работает с 2012 года. Он включает в себя спальные корпуса, домики для сотрудников, кинотеатр, склад, медпункт. Объекты на территории лагеря обесточены, скважина, водопровод и система канализации нуждаются в капитальном ремонте. Он находится на участке площадью 84,3 тыс. кв. м. Земля в аренде у АО «Ил» — право на нее передадут вместе с «Салютом».

База отдыха «Звездный» не функционирует с 1999 года. В ее состав входят спальный корпус, домики для отдыха, столовая, магазин. База не оснащена инженерными коммуникациями. Она расположена на соседнем и также арендованном земельном участке — его площадь составляет 70,7 тыс. кв. м. Срок действия обоих договоров — до 19 марта 2063 года. Подъехать к обоим объектам можно по грунтовой дороге.

Шаг аукциона на этих торгах составляет 4,7 млн руб., размер задатка — 23,4 млн руб. Подавать заявки можно до 23 июня, итоги аукциона подведут 25 июня.

В марте не состоялись очередные торги по продаже производственного здания ВАСО в Борисоглебске. Стартовая цена лота составляла 188,6 млн руб., в ходе тендера она могла быть снижена до 94,3 млн руб. Однако это предложение никого не заинтересовало.

Алина Морозова