Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Промпроизводство в Алтайском крае в мае продолжило рост

Промышленность Алтайского края выросла по итогам первых пяти месяцев на 2%. Это следует из сообщения Алтайкрайстата.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно подсчетам статистиков, рост достигнут за счет обрабатывающей промышленности. В этом секторе индекс промпроизводства за январь—май составил 102,2%. Наибольший рост (263,9% к аналогичному периоду прошлого года) зафиксирован в выпуске текстильных изделий. Добыча полезных ископаемых, наоборот, потеряла 30,6%.

По итогам первого квартала 2026 года индекс промпроизводства составлял 99,6%, за первые четыре месяца — 100,9%.

Валерий Лавский

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд