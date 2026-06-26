Промпроизводство в Алтайском крае в мае продолжило рост

Промышленность Алтайского края выросла по итогам первых пяти месяцев на 2%. Это следует из сообщения Алтайкрайстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно подсчетам статистиков, рост достигнут за счет обрабатывающей промышленности. В этом секторе индекс промпроизводства за январь—май составил 102,2%. Наибольший рост (263,9% к аналогичному периоду прошлого года) зафиксирован в выпуске текстильных изделий. Добыча полезных ископаемых, наоборот, потеряла 30,6%.

По итогам первого квартала 2026 года индекс промпроизводства составлял 99,6%, за первые четыре месяца — 100,9%.

Валерий Лавский