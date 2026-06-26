Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Сибирь»

Нападающий Степан Никулин перешел из ярославского «Локомотива» в «Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степан Никулин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Степан Никулин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Степан Никулин провел в системе «Локомотива» всю клубную карьеру. Дебютировал в КХЛ в сезоне 2021/2022. Вместе с ярославской командой дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2025 и 2026 годах).

«Нападающий на правах ограниченно свободного агента переходит в новосибирскую “Сибирь”. Согласно регламенту КХЛ хоккейный клуб “Локомотив” получит денежную компенсацию»,— говорится в пресс-релизе «Локомотива».

Валерий Лавский