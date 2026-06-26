Иркутянин получил шесть лет за ложное сообщение о готовящемся взрыве поезда

К шести годам колонии общего режима суд Абакана в Республике Хакасия приговорил 35-летнего жителя Иркутской области за ложное сообщение о теракте (ст. 207 УК РФ). Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По материалам ведомства, в октябре 2025 года нетрезвый мужчина, находясь в здании железнодорожного вокзала Абакана, сообщил в дежурную часть полиции информацию о готовящемся взрыве поезда.

«Для проверки ложного сообщения об угрозе взрыва более чем на три часа были отвлечены от выполнения функциональных обязанностей силы и средства специализированных служб полиции»,— рассказали в прокуратуре.

Илья Николаев