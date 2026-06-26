В РФС подтвердили переговоры о матче между сборными России и США
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил факт переговоров о товарищеском матче между сборными России и США. Об этом он рассказал в интервью «РБК Спорт».
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Мы находимся в контакте с представителями сборной США и понимаем ограничения, которые существуют с их стороны. Они прорабатывают свои возможности, мы — свои. Поэтому эта идея не убрана в дальний ящик»,— сказал господин Митрофанов.
Он также напомнил, что в обсуждении проведения игры на определенном этапе принимал участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, который впервые публично сообщил о переговорах в сентябре прошлого года.
В последний раз футбольные сборные России и США встречались на поле в ноябре 2012 года в рамках товарищеского матча в Краснодаре. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.
Переговоры между Россией и США о проведении спортивных матчей не ограничиваются только футболом. Ранее, уже в марте 2025 года, обсуждалась возможность организации хоккейных матчей между сборными России и США в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявлял о непубличных переговорах по этому вопросу, уточнив, что Дональд Трамп поддерживал идею проведения таких встреч.
Помимо спортивных событий, Россия и США также ведут активные переговоры по другим направлениям. В частности, в 2025 году проводились многосторонние встречи делегаций в Эр-Рияде и Абу-Даби, где обсуждалось урегулирование российско-украинского конфликта и восстановление двусторонних отношений. Эти переговоры назывались «трудными, но конструктивными», а их результатом стало формирование переговорных групп и согласование механизмов консультаций. Обсуждалась даже возможность проведения саммита президентов России и США.