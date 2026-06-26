В Омской области опекун похитил 3,6 млн рублей у сына погибшего участника СВО

Омская прокуратура отдала под суд 37-летнего жителя Муромцевского района, похитившего 3,6 млн руб. у сына погибшего участника спецоперации. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с июля 2024 года по ноябрь 2025-го обвиняемый переводил на свой счет денежные средства, принадлежащие его 12-летнему подопечному. Большую часть денег мужчина потратил на погашение своих кредитов, тотализатор, покупку компьютерных игр и автомашины.

Таким образом, установило расследование, опекун похитил у мальчика более 3,6 млн руб., перечисляемых ему на содержание, в том числе в качестве меры поддержки как сыну погибшего участника СВО.

Опекуну предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. По информации прокуратуры, в интересах ребенка ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с обвиняемого суммы ущерба.

Илья Николаев