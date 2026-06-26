Сборные Японии и Швеции сыграли вничью в матче ЧМ по футболу
Сборные Японии и Швеции со счетом 1:1 завершили финальный матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Обе команды набрали достаточное количество очков для выхода в play-off.
Фото: Tim Heitman / Reuters
Матч прошел в Далласе. В составе сборной Японии мяч забил Дайдзэн Маэда (56-я минута). В команде Швеции отличился Антони Эланга (62-я минута).
Сборные Японии и Швеции играют в группе F вместе с командами Нидерландов и Туниса. Нидерланды (семь очков), Япония (пять очков) и Швеция (четыре очка) проходят в 1/16 финала. Команда Туниса по итогам трех матчей не набрала ни одного очка и завершает участие в чемпионате.
Чемпионат мира по футболу 2026 года, на котором сыграли сборные Японии и Швеции, проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Это первое первенство, в котором участвуют 48 сборных, разбитых на 12 групп. Из каждой группы в стадию 1/16 финала выходят две сильнейшие команды, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.
Значительное увеличение числа участников привело к тому, что на этом чемпионате мира практически исключено возникновение так называемых «групп смерти», где сталкиваются несколько команд-претендентов на высокие стадии. Теперь больше распространена модель «поляризованных» групп, где есть два явных лидера и два явных аутсайдера. Отбор на данный чемпионат мира для европейских команд отличался наличием стыковых мини-турниров для команд, не получивших прямые путевки.
Международная федерация футбола (FIFA) перед началом турнира ввела специальный жест для жалоб на проявления расизма, что обязывает судью приостанавливать матч при первом инциденте. Также FIFA распределит рекордные $355 млн между клубами за участие их игроков в матчах квалификации и финальной стадии турнира, что на 70% больше по сравнению с предыдущим чемпионатом мира.