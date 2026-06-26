Сборные Японии и Швеции сыграли вничью в матче ЧМ по футболу

Сборные Японии и Швеции со счетом 1:1 завершили финальный матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Обе команды набрали достаточное количество очков для выхода в play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tim Heitman / Reuters Фото: Tim Heitman / Reuters

Матч прошел в Далласе. В составе сборной Японии мяч забил Дайдзэн Маэда (56-я минута). В команде Швеции отличился Антони Эланга (62-я минута).

Сборные Японии и Швеции играют в группе F вместе с командами Нидерландов и Туниса. Нидерланды (семь очков), Япония (пять очков) и Швеция (четыре очка) проходят в 1/16 финала. Команда Туниса по итогам трех матчей не набрала ни одного очка и завершает участие в чемпионате.