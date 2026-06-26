Матчи по расчету

Заключительный тур состязаний в группе F североамериканского чемпионата мира по футболу оставил на первом месте в ней сборную Нидерландов, без труда одолевшую аутсайдеров квартета из Туниса со счетом 3:1. Японцы удержали вторую позицию, сыграв вничью — 1:1 — со шведами, которые также вышли в play-off. В 1/16 финала японской команде предстоит биться с бразильцами, а голландской — с марокканцами. Шведам на этой стадии тоже светит топовый оппонент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jerome Miron / Reuters Фото: Jerome Miron / Reuters

Математика, конечно, накладывала жирный отпечаток на то, что происходило в Далласе. Подсчитать-то было несложно: если матч между сборными Японии и Швеции закончится с тем же счетом, с которым начинается, это не так уж плохо для обоих его участников. Play-off, во всяком случае, никуда не денется ни от японцев, ни от шведов. А между вторым и третьим местом в группе, возможно, разницы, по сути, никакой, если брать аспект важнейший — уровень соперника в 1/16 финала. Вторая команда выходит на сборную Бразилии, третья — не исключено, на сборную Франции. Тот случай, когда хрен редьки не особенно слаще.

Японцам, правда, светило и первое место, то есть сборная Марокко. Но светило тускло. Идут перед заключительным туром вровень с голландцами, но тем-то в проходившей параллельно встрече противостоит бедовая сборная Туниса, прощающаяся с чемпионатом. Кому придет в голову рассчитывать на ее помощь?

Поэтому предположить, как будут играть соперники, было несложно. Осторожно будут играть. Карнавала ждать не стоит. Шведы предпочитали атаковать малыми силами, надеясь, кажется, прежде всего на рывки Энтони Эланги, интегрированного тренером Грэмом Поттером в решительно перетасованную после 1:5 от голландцев основу, и на то, что мяч как-нибудь — не мытьем, так катаньем — достанется кому-то из двух форвардов — Александру Исаку или Виктору Дьокерешу. Япония куда чаще оккупировала чужую половину. Но наступление позиционное, плавное, размеренное — не ее конек. Японцам с их резвыми ногами и дефицитом терпения нужны пространства. А их не возникало.

Самые запоминающие события первого тайма состоялись в его концовке. Сначала ЧП пережила шведская сборная. На ровном месте травму получил Исак Хин, ключевой защитник. Уводили его с поля два человека из шведского штаба под руки, почти несли. А за его пределами Хин тут же рухнул на траву с гримасой боли на лице. Старался встать, но не мог. С ногой все серьезно.

У японцев тоже ушел один из лидеров — Ко Итакура. Но в этом случае наставник Хадзимэ Мориясу просто решил отчего-то провести раннюю замену, хотя казалось, что капитана-то менять не решится ни за что. Повреждением и не пахло. Капитан Итакура направлялся к скамейке радостно, чуть ли не напевая что-то себе под нос.

А любопытнее всего, что после этого японская сборная и в самом деле добавила. Перед перерывом у шведских ворот стало довольно жарко, а ее голкиперу Якобу Зеттерстрему, вставшему в ворота вместо провалившегося против голландцев Кристоффера Нордфельдта, пришлось выуживать у стойки жутко непростой удар от Кэйто Накамуры.

Впрочем, догадаться, во то трансформируется игра после отдыха, все равно было непросто. А трансформировалась она внезапно в зрелище веселое и результативное. Наблюдать за таким — сплошное удовольствие.

Первыми куснули японцы. Растянули шведскую оборону четкой перепасовкой, а Рицу Доан шикарной диагональю перевел мяч на рванувшего к вратарской Дайдзэна Маэду. У шведских болельщиков в этот момент наверняка в голове вновь всплыли эти жуткие картинки с травмой Хина. Он бы, может, и не упустил Маэду, не дал бы тому так легко разобраться с Зеттерстремом.

Японцы, однако, вели в счете недолго. Энтони Эланга отблагодарил Грэма Поттера за доверие идеальным исполнением того приема, который в арсенале современного элитного вингера является просто обязательным. У правого угла штрафной Эланга резко двинулся мимо оппонента, чуть-чуть продвинулся по направлению к центру и пальнул в угол. Попал ровно туда, куда хотел.

Причем шведы сразу же после своего успеха едва не вышли вперед. Теперь на огневой позиции очутился Александр Исак. Японский голкипер Дзион Судзуки показал себя молодцом: долетел до мяча, собиравшегося ввинтиться в угол.

Следующий взрыв произошел уже в компенсированное время. Все же безумно хотелось шведам победить, перли на японцев буром. На плаву сборную Японии удержал Судзуки, дважды подряд ее выручавший. Первый момент был у хлестко пальнувшего из-под защитника Эланги, второй, еще лучше, у Исака. Форвард выскочил на подачу углового и переправлял мяч головой в створ с такого расстояния, что среагировать было невероятно трудно. Судзуки среагировал, а отскок от его ладоней угодил в перекладину. Второе место он для своей команды сохранил.

В Канзас-Сити тем временем сборная Нидерландов разминалась перед play-off на тунисской команде. Огромный запас прочности он создала уже на старте матча, забив два гола меньше чем за десять минут. Многие из тех, кто за ним наблюдал, уже принялись гадать, каким будет итоговый счет: а не крупнее ли, чем тот, с которым немцы разгромили команду Кюрасао,— 7:1? Но нет, сборная Туниса, пережив конфуз, игру смогла успокоить. Ну, или это голландцы не слишком рвались поддерживать накал, отдавая себе отчет в том, что беречь энергию важнее, чем расплескивать ее на что-то не очень-то нужное. Хотя был эпизод, который доказывал, что энергии в некоторых голландцах, как в реакторе атомной электростанции. Брайан Бробби, их форвард, уже успевший отличиться, сражаясь перед подачей со стандарта с Эллиесом Скири, тоже автором гола, только в собственные ворота, умудрился разорвать футболку соперника, заставив того в экстренном порядке переодеваться. А ведь сделана вроде бы из материала крепчайшего…

Во втором тайме тунисцы сократили отставание до минимума. Но сборная Нидерландов тут же темп взвинтила и вернула прежнюю разницу. Верхнюю строчку в таблице и марокканцев она упускать не хотела. Хотя вообще-то немало тех, кому кажется, что на этом чемпионате мира они оппоненты ничуть не менее неприятные, чем пятикратные чемпионы мира, доставшиеся японцам.

Алексей Доспехов