Нидерланды со счетом 3:1 обыграли Тунис в матче ЧМ по футболу

Сборная Нидерландов со счетом 3:1 обыграла команду Туниса в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Нидерланды набрали достаточное количество очков для выхода в play-off чемпионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denny Medley / Reuters Фото: Denny Medley / Reuters

Матч прошел в Канзас-Сити. В составе сборной Нидерландов голы забили Брайан Бробби (7-я минута) и Ян Паул ван Хекке (62-я). В команде Туниса отличился Хазем Мастури (54-я). На третьей минуте тунисский футболист Элье Скири забил мяч в собственные ворота.

Сборные Нидерландов и Туниса играют в группе F вместе с командами Японии и Швеции. Первую строчку в группе занимает команда Нидерландов с семью очками, вторую — Япония с пятью очками. В 1/16 финала также проходит сборная Швеции, которая получила четыре очка. Команда Туниса по итогам трех матчей не набрала ни одного очка и завершила выступление на чемпионате.