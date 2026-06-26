Трамп: США на переговорах с Ираном находятся в сильной позиции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в сильной позиции в переговорах с Тегераном. Он упомянул, что Ормузский пролив «уже открыт», а также отметил, что «мир находился бы в большой опасности, будь у Ирана ядерное оружие».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evan Vucci / Reuters
«Мы ведем переговоры с позиции чистой силы. И они это знают»,— сказал господин Трамп.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. После этого начались 60-дневные переговоры, на которых стороны обсудят в том числе вопрос накопленных обогащенных ядерных материалов в Иране. Технические переговоры с Ираном на экспертном уровне начнутся 30 июня, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании является результатом длительных и сложных переговоров. Хотя Дональд Трамп говорил о прямых переговорах, Иран неоднократно настаивал на непрямом формате через посредников, например Оман, где и проходили многие встречи. Эти переговоры ведутся на фоне опасений США, что Иран может получить ядерное оружие, что неоднократно подчеркивал и сам Трамп.
Одним из ключевых результатов меморандума стало разблокирование Ормузского пролива, стратегически важного морского пути, который Иран ранее блокировал. США настаивали на незамедлительном открытии пролива, одновременно требуя, чтобы Тегеран согласился с полным отказом от обогащения урана. Иран, в свою очередь, заявлял о своем суверенитете над проливом и намерении управлять им совместно с Оманом, а также взимать плату за проход судов.
Значительная часть меморандума о взаимопонимании — это «джентльменские договорённости», детали которых не афишируются. В американской администрации существуют разногласия относительно надежности меморандума: госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона выражали сомнения в готовности Ирана к уступкам по ядерной программе, тогда как другие советники Трампа поддерживали документ. Эти договоренности рассматриваются как временная передышка, которая не исключает возвращения к военной логике и возобновления конфликта, особенно если стороны не смогут договориться по ключевым вопросам.