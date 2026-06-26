Большая часть Запорожской области была обесточена

Аварийное отключение электроснабжения произошло на большей части Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, критическая инфраструктура продолжает работать.

«Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. …Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения»,— написал он в «Максе».

Об аварийном отключении электричества по всей Херсонской области также сообщил губернатор Владимир Сальдо. Отключения полностью или частично затронули все округа региона.