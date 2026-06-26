Электроснабжение было отключено по всей Херсонской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отключение электроснабжения в Херсонской области, о котором сообщил губернатор Владимир Сальдо, не является единичным случаем. В течение последнего года регион неоднократно сталкивался с масштабными сбоями в подаче электричества, затрагивающими до 14 муниципальных округов и сотни тысяч жителей. Причинами таких отключений в разное время назывались аварии на электросетях, дефицит мощности в энергосистеме из-за повреждений оборудования, а также атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и обстрелы подстанций в Херсонской и соседней Запорожской областях. Например, в конце прошлой недели компания «Херсонэнерго» сообщала, что 14 муниципальных округов были обесточены из-за аварии в энергосистеме Запорожской области.

Энергетическая инфраструктура Запорожской и Херсонской областей постоянно находится под ударом, что затрудняет оперативное восстановление электроснабжения. Восстановительные работы часто задерживаются из-за неблагоприятной обстановки или высокой активности БПЛА. Специалисты компаний «Херсонэнерго» и «Россетей», а также аварийные службы, как правило, оперативно приступают к устранению неполадок, и губернатор Владимир Сальдо регулярно сообщает о ходе работ. В некоторых случаях электроснабжение восстанавливали в течение нескольких часов, используя резервные схемы, однако полностью обесточенными могут оставаться значительные территории. Социально значимые объекты при этом переводятся на резервные источники питания.

Губернатор Владимир Сальдо часто информирует о таких ситуациях через свой Telegram-канал. Проблемы с электроснабжением усугубляются высоким износом сетей в регионе, который на протяжении многих месяцев испытывает трудности, вызванные боевыми действиями. Отключения электричества могут приводить не только к бытовым неудобствам, но и к перебоям в водоснабжении, что является дополнительной проблемой для жителей Херсонской области.