Обладатель Кубка Стэнли Ничушкин перешел из «Колорадо» в «Коламбус»

Россиянин Валерий Ничушкин в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» в «Коламбус Блю Джекетс».

Об обмене спортсмена сообщила пресс-служба «Колорадо» в соцсети X. Взамен клуб получил право выбора во втором раунде драфта 2026 года, в третьем раунде драфта 2027 года и в пятом раунде драфта 2028 года.

Контракт Ничушкина с «Колорадо» был рассчитан до 2030 года. Журналист Эллиотт Фридман писал в соцсети X, что «Колорадо» хочет обменять его ради большей финансовой гибкости.

Валерию Ничушкину 31 год. К «Колорадо» он присоединился в 2019 году, а в 2022-м вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли. До этого он играл за челябинский «Трактор» и техасский «Даллас Старз».