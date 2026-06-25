Новак обсудил с губернаторами Иркутской и Нижегородской областей обеспечение топливом

Вице-премьер России Александр Новак провел встречи с губернаторами Нижегородской и Иркутской областей Глебом Никитиным и Игорем Кобзевым по вопросам топливообеспечения. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Во время встречи господин Новак и Глеб Никитин рассмотрели текущую ситуацию на топливном рынке в Нижегородской области, вопросы стабильности поставок, наличия запасов и удовлетворения спроса потребителей. Вице-премьер и губернатор заявили о необходимости координации действий федеральных и региональных властей для недопущения перебоев и возникновения дефицита топлива.

С господином Кобзевым Александр Новак также обсудил текущую ситуацию «на региональном рынке нефтепродуктов, достаточность запасов для нужд населения, предприятий и объектов социальной инфраструктуры». Они говорили о мерах по предотвращению возможных перебоев и своевременной отгрузке топлива в Иркутской области, говорится в пресс-службе правительства.

24 июня Александр Новак провел заседание по ситуации на топливном рынке страны. Он поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. До этого господин Новак назвал ситуацию на топливном рынке в России сложной, но контролируемой.