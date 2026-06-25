Новак обсудил с губернаторами Иркутской и Нижегородской областей обеспечение топливом
Вице-премьер России Александр Новак провел встречи с губернаторами Нижегородской и Иркутской областей Глебом Никитиным и Игорем Кобзевым по вопросам топливообеспечения. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Во время встречи господин Новак и Глеб Никитин рассмотрели текущую ситуацию на топливном рынке в Нижегородской области, вопросы стабильности поставок, наличия запасов и удовлетворения спроса потребителей. Вице-премьер и губернатор заявили о необходимости координации действий федеральных и региональных властей для недопущения перебоев и возникновения дефицита топлива.
С господином Кобзевым Александр Новак также обсудил текущую ситуацию «на региональном рынке нефтепродуктов, достаточность запасов для нужд населения, предприятий и объектов социальной инфраструктуры». Они говорили о мерах по предотвращению возможных перебоев и своевременной отгрузке топлива в Иркутской области, говорится в пресс-службе правительства.
24 июня Александр Новак провел заседание по ситуации на топливном рынке страны. Он поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. До этого господин Новак назвал ситуацию на топливном рынке в России сложной, но контролируемой.
В целом, ситуация на топливном рынке России остается сложной, но контролируемой. Ряд проблем связан с атаками дронов на НПЗ, внеплановыми ремонтами и логистическими сложностями, особенно в удаленных регионах и на юге страны, что приводило к сбоям в поставках и дефициту, в том числе в Крыму и ряде других регионов. Александр Новак, как вице-премьер, неоднократно проводил совещания и принимал меры для обеспечения внутреннего рынка, в частности, поручая Минэнерго, ФАС и Минфину следить за ситуацией и разрабатывать дополнительные меры реагирования.
Власти принимали различные меры для стабилизации рынка, включая запрет на экспорт бензина и дизельного топлива до конца 2025 года, а также увеличение нормативов продаж топлива на бирже. Правительство также рассматривало обнуление импортных пошлин на бензин и использование октаноповышающих присадок для увеличения производства. Тем не менее, эксперты отмечают, что текущие изменения не решают структурные проблемы рынка и что ручное регулирование может усугубить ситуацию. Независимые АЗС сталкиваются с проблемами из-за роста оптовых цен и жесткого контроля ФАС за розничными ценами, что может снизить их прибыль.