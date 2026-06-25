Совсем «Дикое поле»

Как стало известно «Ъ-Черноземье», открытие второй очереди исторического парка развлечений «Дикое поле» в Воронежской области, запланированное на июнь 2026 года, не состоялось и было перенесено на неопределенный срок. Инициатор проекта Сергей Наумов объяснил решение «текущей неблагоприятной экономической ситуацией». Ранее инвестиции в проект оценивались в 270 млн руб. Власти отмечают влияние изменений в федеральном земельном законодательстве на развитие парка. Эксперты и участники рынка по-разному оценивают перспективы развития «Дикого поля», но сходятся в том, что инвестировать в туризм сейчас непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концепция парка «Дикое поле», представленная на старте проекта в 2020 году

Фото: .invest-in-voronezh.ru Концепция парка «Дикое поле», представленная на старте проекта в 2020 году

Фото: .invest-in-voronezh.ru

Открытие второй зоны туристического исторического парка «Дикое поле» в Каширском районе Воронежской области рядом с трассой М-4 «Дон» — городища «Петровские корабли» — не состоялось и переносится на неопределенное время. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил инициатор проекта, глава регионального отделения «Опоры России» Сергей Наумов.

По словам бизнесмена, причина такого решения заключается в текущей неблагоприятной ситуации в экономике и «дорогих деньгах»: «Сейчас сильно вкладываться возможности нет, и деньги уже не те. С помпой уже ничего не будем делать, потому что не те времена».

«Ожидаем смягчения денежно-кредитной политики и дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ»,— сказал «Ъ-Черноземье» господин Наумов.

Бизнесмен отметил в разговоре с «Ъ-Черноземье», что сейчас развитие «Дикого поля» происходит в основном за счет благоустройства территории. Новые объекты в парке «практически не строятся». Текущий объем инвестиций в проект и окончательные сроки его реализации господин Наумов оценить затруднился. Как сообщал «Ъ-Черноземье», по состоянию на начало года, в «Дикое поле» предприниматель вложил уже порядка 270 млн руб.

В июне 2025 года в «Диком поле» открылась первая зона парка, включающая пляжи и кемпинг. Ранее предполагалось, что она станет продолжением другого проекта бизнесмена — музея «Петровские корабли» — и будет представлять собой уменьшенную копию крепости Пресбург, где будущий император Петр I учился военному делу вместе со своими потешными полками.

Всего же на участке в 150 га, расположенном на 559-м км трассы М-4 «Дон», было запланировано 15 зон. Они должны были включать гостиницу на 160 человек, кемпинг на 800 человек, точки общепита, площадки для мероприятий, пляжи и причалы с историческими лодками, а также экоферму. Полная стоимость проекта не раскрывалась.

Проект был анонсирован в 2020 году, и тогда инвестиции в него оценивались более чем в 500 млн руб. При этом под парк планировалось выделить меньшую площадь — 100 га. На тот момент озвучивалось, что строительство должно завершиться в 2029 году.

Оператором проекта выступало ООО «Таврово 36». Тогда его руководителем и владельцем была Ксения (Сергеевна) Наумова. Сейчас, по данным Rusprofile, директором общества является Светлана Князева, единственным учредителем — Сергей Наумов. Выручка общества в 2025 году составила 3,4 млн руб., чистый убыток — 169 тыс. руб.

На сайте проекта сегодня указано другое юрлицо — воронежское ООО «Селена». Единственным владельцем и директором компании является Ирина Наумова. В 2025 году выручка общества составила 3,7 млн руб., чистый убыток — 270 тыс. руб.

В конце прошлой недели на территории парка «Дикое поле» прошло выездное заседание комитета по малому и среднему предпринимательству и развитию туризма Воронежской областной думы, сообщал депутат Сергей Гурченко в своем Telegram-канале.

В частности, обсуждалось развитие автотуризма в регионе — строительство дополнительных зарядных станций для электромобилей, разработка дорожной карты и улучшение навигации для туристов на АЗС.

Председатель профильного комитета облдумы Андрей Рогатнев, присутствовавший на заседании, пояснил «Ъ-Черноземье», что проект «Дикое поле» сейчас сталкивается со сложностями, связанными с федеральным земельным законодательством. «Произошли изменения в порядке перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории. Из-за этого бизнес вынужден выстраивать очень финансово затратную цепочку. Сейчас уже идут консультации, есть подвижки к тому, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются и другие предприниматели»,— сказал господин Рогатнев.

Владелец компании «Воронежский путешественник», эксперт по туризму Геннадий Малыш в разговоре с «Ъ-Черноземье» отметил, что, по его мнению, «неправильно говорить о приостановке развития проекта» и что речь идет лишь «об увеличении срока его реализации»:

«Проект находится на шикарном участке рядом с федеральной трассой, по которой сейчас едет колоссальное количество людей. Место перспективное».

«Думаю, что все будет реализовано, но немного позже. Проект интересен определенной аудитории, так как перекликается с историей региона, в том числе с Петровской эпохой»,— сказал предприниматель.

Управляющий партнер парка «Белый колодец» Сергей Слабунов в беседе с «Ъ-Черноземье» о «Диком поле», напротив, признался, что пока «не сформировал у себя понятное ощущение с точки зрения целевого потребителя и сценария посещения парка». «По всем подобным проектам усиливается конкуренция, и проект, который выходит на рынок, должен быть на голову сильнее тех, что уже есть, а для этого нужна сильная команда с целым набором профильных компетенций. Есть ли такая в этом проекте, я не знаю. Любые картинки сейчас за пару минут генерирует ИИ, а выстроить работающий процесс действительно сложно, дорого и энергозатратно. При этом текущую экономическую ситуацию и правда сложно назвать благоприятной»,— заметил бизнесмен.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отмечает, что привлечение финансирования для реализации развлекательных проектов «становится все более сложным». «Доступность коммерческих кредитов, несмотря на снижение ключевой ставки, для бизнеса остается невысокой, а возможности государства, особенно в приграничных регионах, по обеспечению доступа к субсидиям и льготам существенно снизились. В 2025 году 84 региона получили субсидии на три года в размере 9 млрд руб., а бизнес вложил в строительство гостиниц порядка 4 млрд руб. Однако в основном эти средства приходятся на Черноморское побережье, Кавказ и Байкал. Черноземье в силу близости к границе и связанных с этим рисков, к сожалению, сейчас находится в числе аутсайдеров по объему привлекаемых инвестиций»,— констатирует эксперт.

Госпожа Владимирова резюмировала, что «Дикое поле» остается привлекательным проектом и для властей, и для населения, и для инвестора, но сейчас, очевидно, сохраняются негативные факторы, сдерживающие его реализацию и развитие.

Егор Якимов