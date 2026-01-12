Сергей Наумов вложил в туристический парк «Дикое поле» под Воронежем 270 млн

Глава местного отделения союза предпринимателей «Опора России» Сергей Наумов вложил уже 270 млн руб. в создание туристического исторического парка «Дикое поле» в Каширском районе Воронежской области. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал сам господин Наумов.

Сергей Наумов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Сергей Наумов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам бизнесмена, в июне 2025 года открылась первая зона парка, включающая пляжи и кемпинг. Спустя год, в июне 2026-го, планируется открытие второй зоны — городища «Петровские корабли». При этом господин Наумов затруднился спрогнозировать окончательные сроки реализации проекта: «Все сдвигается: и кредиты, и проценты сейчас другие. И цена вопроса стала другой, и услуги, и работа».

В апреле 2023-го бизнесмен сообщал, что «Дикое поле» частично станет продолжением другого его проекта — музея «Петровские корабли». Тогда сообщалось, что первая зона будет представлять собой уменьшенную копию крепости Пресбург, где будущий император Петр I учился воевать в компании своих потешных полков.

Всего же на участке в 150 га, расположенном на 559-м км трассы М-4 «Дон», было запланировано 15 зон. Они должны включать в себя гостиницу на 160 человек, кемпинг на 800 человек, точки общепита, места для мероприятий, пляжи и причалы с историческими лодками, а также экоферму. Полная стоимость проекта не раскрывалась.

В 2020 году инвестиции в проект оценивались более чем в 500 млн руб. Под парк при этом планировалась меньшая площадь — 100 га. На тот момент озвучивалось, что строительство должно завершиться в 2029 году. Оператором проекта выступало ООО «Таврово 36». Тогда его главой и владельцем была Ксения (Сергеевна) Наумова. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, директор — Светлана Князева, единственный учредитель — Сергей Наумов.

Егор Якимов