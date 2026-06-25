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Россиянка Клейменова выиграла чемпионат мира по шахматам среди девушек до 18 лет

Российская шахматистка Валерия Клейменова стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. Турнир проходит в итальянском Монтесильвано.

В предпоследнем, десятом туре чемпионата Валерия Клейменова белыми фигурами обыграла соотечественницу Лейлу Табермакову. Партия завершилась на 59-м ходу. Клейменова набрала 9,5 очка, что досрочно гарантировало ей победу в турнире. У занимающей второе место Пратитее Бордолои из Индии восемь очков.

Чемпионат среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет завершится 26 июня. В категории до 16 лет россиянка Полина Смирнова набрала 7,5 очка и отстает от лидера на полбалла. Россиянки Мария Клещева и Элиза Терещенко набрали по 6,5 очка в возрастной категории до 14 лет.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Успех Валерии Клейменовой на чемпионате мира среди девушек до 18 лет продолжает серию недавних достижений российских шахматистов в младших возрастных категориях. В последние годы российская шахматная школа демонстрирует прорыв в юниорских и детских соревнованиях, несмотря на то, что с 2022 года спортсмены из России могут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе.

Значительную роль в этих успехах играет целенаправленная работа Федерации шахмат России (ФШР) с молодыми талантами, в том числе с привлечением опытных тренеров. В прошлом году российские шахматисты завоевали семь наград, включая три золота, на юниорском чемпионате мира в Бразилии, заняв первое место в медальном зачете. Среди победителей были Ольга Карманова (до 18 лет) и Алексей Гребнев (до 18 лет), который год назад уже выигрывал аналогичный чемпионат.

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