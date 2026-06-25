Bloomberg: Италия и Франция раскритиковали идею запретить бойцам СВО въезд в ЕС
Власти Италии и Франции раскритиковали идею запретить въезд в Евросоюз участникам и ветеранам СВО, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Еврокомиссия предложила включить меру в 21-й пакет санкций против России. По информации собеседников агентства, страны ЕС обсудят предложение 26 июня.
По словам источников Bloomberg, Италия и Франция опасаются, что мера в конечном счете приведет к полному запрету на въезд россиян в ЕС. Инициатива предполагает, что страны ЕС должны сами выяснять, участвовал ли тот или иной российский военнослужащий в СВО. Власти Италии и Франции считают, что это сложно реализовать.
При этом Италия и Франция не отвергают предложение полностью, подчеркнули собеседники Bloomberg. Обе страны предложили вводить подобные запреты путем изменения визовой политики, а не введения санкций.
Предложенная ЕК инициатива предполагает поименное включение в санкционный список всех россиян, принимавших участие в военной операции на Украине, сообщала верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. По ее словам, у руководства ЕС есть разведданные обо всех участниках СВО.
К началу 2026 года Евросоюз активизировал обсуждение новых санкций против России, которые затрагивают различные секторы, включая финансовые организации, энергетические компании и судоходство. В частности, речь шла о 19-м, 16-м и 21-м пакетах ограничений. Параллельно с новыми инициативами, Совет ЕС 25 июня 2026 года официально продлил до 31 июля 2027 года действие экономических санкций против России, введенных ранее в связи с конфликтом на Украине.
Страны Евросоюза нередко сталкиваются с разногласиями при принятии санкционных пакетов. Например, Италия и Франция, о которых идет речь в новости, ранее уже блокировали предоставление ЕС 5 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины, а также не поддержали план создания фонда военной помощи Украине в размере 20–40 млрд евро. Кроме того, Италия, Франция и Испания, по данным Еврокомиссии, продолжают принимать российских туристов, что вызывает недовольство других стран ЕС. Такие разногласия показывают, что координация единой санкционной политики в Евросоюзе является сложным процессом.