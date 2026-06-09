ЕК предложила запретить въезд всем, кто служил в армии России с начала СВО

Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить въезд в еврозону всем, кто служил в российской армии с начала боевых действий на Украине. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что ведомство предлагает такую меру в качестве санкций впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Virginia Mayo / AP, AP Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Virginia Mayo / AP, AP

Ограничения могут войти в 21-й пакет антироссийских санкций. Помимо запрета для российских военнослужащих, в новый пакет войдут меры против секторов «с наибольшим влиянием» — энергетика, финансовые сервисы и криптовалюты, торговля и, впервые, рыболовство. Кроме того, ЕС намерен продолжать борьбу с «теневым флотом» России. В санкционные списки планируют включить еще 31 российский банк.

20-й пакет антироссийских санкций страны Евросоюза согласовали в апреле. В перечень включили ограничения против 46 танкеров и запрет криптовалютных трансакций с Россией. Под санкции также попали операции с еще 20 российскими банками. Сразу после обнародования санкционного списка в Брюсселе заявили о разработке 21-го пакета ограничений.