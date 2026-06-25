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В Екатеринбурге в День молодежи запретят продажу алкоголя

В Екатеринбурге 27 июня, в День молодежи, будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя, сообщили в мэрии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Продажа алкоголя будет запрещена с 08:00 до 23:00:

  • в парке Маяковского;
  • в переулке Базовом (от Яламова до Машинной);
  • на улице Ткачей;
  • в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.

В парке Маяковского в День молодежи откроется более 20 тематических площадок. Там пройдут турнир по мини-футболу, мастер-класс по практической медицине и казачьи народные забавы. Кроме того, в шатре Волонтерского центра РМК откроется фотовыставка «Волонтерство в лицах». Гости смогут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, изготовить окопные свечи и сухой душ для бойцов, написать письма солдатам, пройти карьерные консультации, поучаствовать в финансовых квизах и лектории, встретиться с Героем России Сергеем Ворониным. На художественной площадке парка студенты УрГАУ создадут арт-объект «Конь-огонь», отражающий локальную идентичность Урала. Завершится праздник выступлением исполнителя Burito.

Полина Бабинцева

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