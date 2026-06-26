Спрос на летний отдых в Севастополе снизился более чем на 40%
Севастополь оказался на первом месте по снижению спроса на гостиницы в летний сезон: число бронирований гост на июль и август сократилось на 43,1% по сравнению с прошлым годом. Путешественники также стали реже выбирать Крым, Чечню и Дагестан, переориентируясь на другие направления внутри России.
По данным Travelline, с которыми ознакомился «Ъ», объем бронирований в Крыму снизился почти на 31%, а число отмен выросло почти на 88%. Участники рынка связывают падение интереса с транспортными сложностями, перебоями в работе инфраструктуры и общей осторожностью туристов при планировании поездок на юг.
Снижение спроса затронуло и регионы Северного Кавказа: в Чечне количество гостиничных заявок уменьшилось примерно на 36%, в Дагестане — на 29%. Дополнительным фактором стали последствия весенних наводнений, после которых в ряде районов действовали режимы чрезвычайной ситуации.
Подробнее — в материале «Ъ» «Разворот на Восток».
Снижение спроса на летний отдых в Севастополе, Крыму и на Северном Кавказе отражает более широкую тенденцию к перераспределению туристических потоков и снижению общей потребительской активности. Например, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ) в июне-августе 2025 года количество бронирований отелей в России выросло всего на 3,9%, при этом в Краснодарском крае, одном из ключевых регионов, зафиксировано снижение бронирований на 1,6%, а числа проданных номеро-ночей — на 11,8%. В Анапе это падение было еще более существенным (30% и 65% соответственно). В 2025 году спрос на летний отдых в Анапе снизился на 60-70%.
Проблемы с логистикой, перебои в работе инфраструктуры, а также опасения туристов, связанные с безопасностью, являются основными факторами, влияющими на выбор направлений. Например, в 2023 году в Крыму ожидались сложности с логистикой, так как большая часть туристов добиралась туда поездами и автомобилями. Отмена авиасообщения в 2022 году привела к падению числа отдыхающих в Крыму на 40%. В 2025 году аномально холодное лето, высокая инфляция, повлиявшая на покупательную способность и себестоимость услуг, а также укрепление рубля, сделавшее зарубежные поездки более доступными, также способствовали падению спроса на внутренние направления.
В то же время, некоторые регионы, такие как Крым, Тамбовская область и Камчатский край, показали рост в 2025 году, куда частично перераспределился туристический поток с Кубани. Тем не менее, общий спад спроса в 2026 году обусловлен геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые стремятся экономить. Например, спрос на Сочи, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Дагестан также снизился в 2026 году. Участники рынка связывают это снижение с внешними факторами и перераспределением спроса в сторону азиатских стран.