Спрос на летний отдых в Севастополе снизился более чем на 40%

Составлено ИИ-Ассистентъ

Снижение спроса на летний отдых в Севастополе, Крыму и на Северном Кавказе отражает более широкую тенденцию к перераспределению туристических потоков и снижению общей потребительской активности. Например, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ) в июне-августе 2025 года количество бронирований отелей в России выросло всего на 3,9%, при этом в Краснодарском крае, одном из ключевых регионов, зафиксировано снижение бронирований на 1,6%, а числа проданных номеро-ночей — на 11,8%. В Анапе это падение было еще более существенным (30% и 65% соответственно). В 2025 году спрос на летний отдых в Анапе снизился на 60-70%.

Проблемы с логистикой, перебои в работе инфраструктуры, а также опасения туристов, связанные с безопасностью, являются основными факторами, влияющими на выбор направлений. Например, в 2023 году в Крыму ожидались сложности с логистикой, так как большая часть туристов добиралась туда поездами и автомобилями. Отмена авиасообщения в 2022 году привела к падению числа отдыхающих в Крыму на 40%. В 2025 году аномально холодное лето, высокая инфляция, повлиявшая на покупательную способность и себестоимость услуг, а также укрепление рубля, сделавшее зарубежные поездки более доступными, также способствовали падению спроса на внутренние направления.

В то же время, некоторые регионы, такие как Крым, Тамбовская область и Камчатский край, показали рост в 2025 году, куда частично перераспределился туристический поток с Кубани. Тем не менее, общий спад спроса в 2026 году обусловлен геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые стремятся экономить. Например, спрос на Сочи, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Дагестан также снизился в 2026 году. Участники рынка связывают это снижение с внешними факторами и перераспределением спроса в сторону азиатских стран.