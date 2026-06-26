Средняя стоимость аренды квартир в городах-миллионниках в июне 2026 года

|
|Город
|Однокомнатные квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Изменение год к году (%)
|Двухкомнатные квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Изменение год к году (%)
|Москва
|66,1
|3
|104,8
|-4,4
|Санкт-Петербург
|42,1
|-5,6
|65,8
|-10,4
|Нижний Новгород
|32,6
|2,8
|44,1
|3,3
|Екатеринбург
|32
|-2,1
|40,2
|-5,2
|Казань
|31,5
|1,3
|44,4
|-3,1
|Новосибирск
|29,5
|-4,5
|40,1
|-1,5
|Красноярск
|28,5
|2,5
|40,3
|5,5
|Ростов-на-Дону
|27,1
|-3,6
|38,2
|-0,3
|Самара
|26,2
|0,8
|36,2
|3,4
|Краснодар
|25,7
|-5,5
|39,4
|-11,7
|Пермь
|25,4
|-1,2
|34
|-3,1
|Уфа
|24,6
|4,7
|33,9
|-0,5
|Челябинск
|24
|без изменений
|31,6
|-2,2
|Омск
|23,8
|2,1
|34
|8,6
|Волгоград
|23,6
|1,7
|30,8
|-1,6
|Воронеж
|22,8
|6
|32,7
|-7,9