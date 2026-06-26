Средняя стоимость аренды квартир в городах-миллионниках в июне 2026 года

Город Однокомнатные квартиры (тыс. руб. в месяц) Изменение год к году (%) Двухкомнатные квартиры (тыс. руб. в месяц) Изменение год к году (%) Москва 66,1 3 104,8 -4,4 Санкт-Петербург 42,1 -5,6 65,8 -10,4 Нижний Новгород 32,6 2,8 44,1 3,3 Екатеринбург 32 -2,1 40,2 -5,2 Казань 31,5 1,3 44,4 -3,1 Новосибирск 29,5 -4,5 40,1 -1,5 Красноярск 28,5 2,5 40,3 5,5 Ростов-на-Дону 27,1 -3,6 38,2 -0,3 Самара 26,2 0,8 36,2 3,4 Краснодар 25,7 -5,5 39,4 -11,7 Пермь 25,4 -1,2 34 -3,1 Уфа 24,6 4,7 33,9 -0,5 Челябинск 24 без изменений 31,6 -2,2 Омск 23,8 2,1 34 8,6 Волгоград 23,6 1,7 30,8 -1,6 Воронеж 22,8 6 32,7 -7,9