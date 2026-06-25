Число рекламодателей в «Максе» выросло в 18 раз с начала года

Число рекламодателей в национальном мессенджере «Макс» выросло в 18 раз за январь–май. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на исследование Ассоциации Блогеров и Агентств и платформы для управления интернет-рекламой eLama.

Объем трат на рекламу в «Максе» вырос в 37 раз за пять месяцев, средний чек — в 4,7 раза. «Платформа фактически перешла из категории "малых" в категорию "средних"»,— отметила руководитель публичных исследований Brand Analytics Кристина Борода.

В Telegram рынок рекламы находится на этапе адаптации и формирования новых маркетинговых моделей, считают опрошенные «Российской газетой» аналитики. «Сегодня Telegram — площадка, обеспечивающая и быстрый доступ к аудитории, и хорошее попадание именно в тех людей, которые интересны бренду»,— сказал собеседник издания.

Рекламные размещения в «Максе» составят 2–2,5 млрд руб. по итогам года, прогнозируют в Telega.in и Ассоциации развития интерактивной рекламы. Если вовлеченность аудитории и ее переток в мессенджер будут расти ускоренными темпами, показатель может достигнуть 3–5 млрд руб., считают аналитики.