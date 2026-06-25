Арестованы участники схемы по выводу 30 млрд рублей через Qiwi

В Москве по делу о выводе за границу более 30 млрд руб. через платежную систему Qiwi арестовали трех человек, которых следствие считает участниками схемы. По данным «Ъ», речь идет о руководителях и владельцах группы компаний «Интерком» Григории Кисильгофе и Денисе Ли, а также об Александре Михальчуке, связанном с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами сотовых операторов.

Следствие полагает, что через подконтрольные им офисы в 2022–2023 годах были зарегистрированы десятки тысяч электронных кошельков на подставных лиц с использованием похищенных персональных данных. Эти кошельки использовали для нелегального вывода денег, а также для расчетов в теневом онлайн-бизнесе, включая казино, букмекерские сервисы и наркоторговлю. Всем троим уже предъявлены обвинения, Мещанский суд Москвы отправил их в СИЗО.

Оперативные мероприятия проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД в рамках дела, возбужденного в феврале 2026 года по статьям о неправомерном обороте средств платежей и незаконных валютных операциях в особо крупном размере. При обысках в Москве изъяли документы и электронные носители, которые, по версии силовиков, подтверждают участие задержанных в схеме.

Подробнее — в материале «Ъ» «МВД раскрыло Qiwi-кошельки».