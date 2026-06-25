Верховный суд США защитил Bayer от исков по поводу гербицида Roundup
Акции химического концерна Bayer взлетели в цене на 19% после того, как Верховный суд США поддержал апелляцию Bayer на решение нижестоящего суда, обязавшего концерн выплатить $1,25 млн мужчине, заболевшему раком из-за содержащегося в гербициде Roundup глифосата. Тот обвинял Bayer и его подразделение Monsanto в том, что на упаковках гербицида не было никаких уведомлений о канцерогенности товара.
Концерн подал апелляцию на решение суда, отметив в ней, что потребители не могут подавать такие иски в суды штатов, потому что на федеральном уровне — Агентством по охране окружающей среды (EPA) определено, что на гербицидах с глифосатом не надо размещать предупреждение о возможном развитии онкологии. С этим мнением позже согласился и генеральный солиситор США Джон Сауэр, в своем заключении сославшийся на позицию EPA, что «глифосат вряд ли является канцерогеном», и отметивший, что EPA разрешало производство Roundup без предупреждающих надписей.
Претензии к Bayer стали подавать с 2018 года, когда концерн купил производителя Roundup компанию Monsanto. За эти годы Bayer потратил уже более $10 млрд на штрафы и урегулирование исков в США. Неурегулированными и нерассмотренными остаются еще около 67 тыс. исков. После сегодняшнего решения Верховного суда большинство из них теряют смысл.
Решение Верховного суда США, поддержавшего апелляцию Bayer, является значительным событием в многолетней серии судебных разбирательств, связанных с гербицидом Roundup и его предполагаемой связью с онкологическими заболеваниями. Ранее, в конце 2023 года, суды нижестоящих инстанций выносили решения как в пользу, так и против компании. Например, в декабре 2023 года Калифорнийский суд отказал истцу, не найдя связи между применением Roundup и раком, что стало первой победой Bayer по таким делам за последнее время. В то же время, в октябре 2023 года, суд Филадельфии обязал концерн выплатить $175 млн местному жителю, а в ноябре 2023 года суд штата Миссури оштрафовал Bayer на $1,5 млрд. В 2020 году Bayer урегулировала большинство исков (около 100 тысяч), выплатив почти $11 млрд, но к началу 2026 года оставалось ещё около 67 тысяч неурегулированных и нерассмотренных исков.
Судебные разбирательства вокруг Roundup начались после того, как Bayer приобрела компанию Monsanto в 2018 году. С тех пор концерн столкнулся с многочисленными обвинениями в том, что гербицид, содержащий глифосат, вызывает рак, и производитель не предупреждал о рисках. Bayer, в свою очередь, всегда настаивал, что глифосат не является канцерогеном, ссылаясь на позицию Агентства по охране окружающей среды (EPA), которое разрешало производство Roundup без предупреждающих надписей. Верховный суд США, принимая во внимание это мнение EPA, согласился с аргументом Bayer о том, что федеральное регулирование исключает иски на уровне штатов по данному вопросу. Это решение может значительно сократить количество ожидающих рассмотрения исков.
В целом, Bayer является крупной химической и фармацевтической компанией, производящей широкий спектр продуктов, включая гербициды и лекарственные препараты, и занимает второе место на российском рынке по объему розничных продаж лекарств по данным на 2024 год. Компания также сталкивалась с обвинениями и в других делах, например, в декабре 2023 года Верховный суд штата Вашингтон обязал Bayer выплатить $857 млн в связи с вредным воздействием полихлорированных дифенилов (ПХД), произведенных Monsanto, на школьников. Несмотря на это, решения федеральных регуляторов и судов, подобных нынешнему, имеют решающее значение для дальнейшего финансового состояния и репутации компании.