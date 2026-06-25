Верховный суд США защитил Bayer от исков по поводу гербицида Roundup

Акции химического концерна Bayer взлетели в цене на 19% после того, как Верховный суд США поддержал апелляцию Bayer на решение нижестоящего суда, обязавшего концерн выплатить $1,25 млн мужчине, заболевшему раком из-за содержащегося в гербициде Roundup глифосата. Тот обвинял Bayer и его подразделение Monsanto в том, что на упаковках гербицида не было никаких уведомлений о канцерогенности товара.

Концерн подал апелляцию на решение суда, отметив в ней, что потребители не могут подавать такие иски в суды штатов, потому что на федеральном уровне — Агентством по охране окружающей среды (EPA) определено, что на гербицидах с глифосатом не надо размещать предупреждение о возможном развитии онкологии. С этим мнением позже согласился и генеральный солиситор США Джон Сауэр, в своем заключении сославшийся на позицию EPA, что «глифосат вряд ли является канцерогеном», и отметивший, что EPA разрешало производство Roundup без предупреждающих надписей.

Претензии к Bayer стали подавать с 2018 года, когда концерн купил производителя Roundup компанию Monsanto. За эти годы Bayer потратил уже более $10 млрд на штрафы и урегулирование исков в США. Неурегулированными и нерассмотренными остаются еще около 67 тыс. исков. После сегодняшнего решения Верховного суда большинство из них теряют смысл.

Андрей Келекеев