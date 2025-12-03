Акции Bayer взлетели на 16% после поддержки компании американским правительством

Акции германского концерна Bayer выросли на 16% 2 декабря после того, как генеральный солиситор США призвал Верховный суд США рассмотреть ходатайство компании и вынести окончательное решение, связанное с исками о вреде гербицида Roundup. В Bayer заявили, что рады поддержке и надеются добиться «полной регуляторной ясности».

Ходатайство Bayer касается апелляции компании на решение суда в Миссури, обязавшего ее выплатить $1,25 млн мужчине, заболевшему раком из-за содержащегося в гербициде Roundup глифосата. В апелляции Bayer утверждает, что потребители не могут подавать такие иски в суды штатов, потому что на федеральном уровне — Агентством по охране окружающей среды (EPA) определено, что на гербицидах с глифосатом не надо размещать предупреждение о возможном развитии онкологии.

В своем заключении генеральный солиситор США Джон Сауэр сослался на позицию EPA, что «глифосат вряд ли является канцерогеном», отметив, что EPA разрешало производство Roundup без предупреждающих надписей. В Bayer надеются, что это позволит закрыть десятки тысяч исков потребителей, поданных в суды разных штатов.

Претензии к Bayer стали подавать с 2018 года, когда концерн купил производителя Roundup компанию Monsanto. За эти годы Bayer потратил уже более $10 млрд на штрафы и урегулирование исков в США. Неурегулированными и нерассмотренными остаются еще около 67 тыс. исков.

Алена Миклашевская