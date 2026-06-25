Мерц призвал заморозить линию фронта на Украине и начать переговоры с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал заморозить конфликт на Украине по линии фронта и начать переговоры с Россией. С такой инициативой господин Мерц выступил на конференции по восстановлению Украины в Польше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Ebrahim Noroozi, AP Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Ebrahim Noroozi, AP

«И сегодня мы посылаем четкое сообщение России: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта», — сказал канцлер (цитата по РБК).

При этом Фридрих Мерц подчеркнул, что на сегодняшний день европейские страны стоят «плечом к плечу» с Украиной, оказывая помощь будущему члену «европейской семьи». Политик призвал коллег продолжать активно поддерживать Киев, поставляя вооружение, поскольку «безопасность Украины означает безопасность Европы».

В начале июня пресс-секретарь канцлера Германии Стефан Корнелиус заявил, что лидеры европейских стран готовы взять на себя ведущую роль в переговорах об урегулировании конфликта на Украине. Господин Корнелиус высказал мнение, что на полноценное возобновление переговоров «могут уйти недели или даже месяцы». ЕС ведет подготовку к общению с Москвой и «находится на этапе переориентации», добавил пресс-секретарь Фридриха Мерца.