Мерц призвал заморозить линию фронта на Украине и начать переговоры с Россией
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал заморозить конфликт на Украине по линии фронта и начать переговоры с Россией. С такой инициативой господин Мерц выступил на конференции по восстановлению Украины в Польше.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Фото: Ebrahim Noroozi, AP
«И сегодня мы посылаем четкое сообщение России: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта», — сказал канцлер (цитата по РБК).
При этом Фридрих Мерц подчеркнул, что на сегодняшний день европейские страны стоят «плечом к плечу» с Украиной, оказывая помощь будущему члену «европейской семьи». Политик призвал коллег продолжать активно поддерживать Киев, поставляя вооружение, поскольку «безопасность Украины означает безопасность Европы».
В начале июня пресс-секретарь канцлера Германии Стефан Корнелиус заявил, что лидеры европейских стран готовы взять на себя ведущую роль в переговорах об урегулировании конфликта на Украине. Господин Корнелиус высказал мнение, что на полноценное возобновление переговоров «могут уйти недели или даже месяцы». ЕС ведет подготовку к общению с Москвой и «находится на этапе переориентации», добавил пресс-секретарь Фридриха Мерца.
10 августа 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц уже выступал с совместным заявлением европейских лидеров, призывая к переговорам по Украине, основанным на текущей линии фронта. Тогда его позицию поддержали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Франции Эмманюэль Макрон и Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер. В заявлении также говорилось, что конструктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным возможны только при условии прекращения боевых действий.
В августе 2025 года Фридрих Мерц также допускал возможность развертывания немецких войск на территории Украины, что вызвало критику почти всех политических сил Германии и было охарактеризовано как нереалистичная перспектива. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль тогда подчеркивал, что решение об отправке немецких солдат в Украину может быть рассмотрено только после заключения мира между Россией и Украиной. Ранее, 9 февраля 2026 года, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал Мерца наладить прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным для деэскалации ситуации.