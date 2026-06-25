Баскетбольный «Зенит» возглавил Душко Иванович

Баскетбольный клуб «Зенит» назначил на пост главного тренера черногорца Душко Ивановича. Об этом сообщила пресс-служба петербуржцев.

Контракт с 68-летним специалистом рассчитан до финиша сезона-2028/29. В конце мая должность покинул соотечественник Ивановича Деян Радоньич, под руководством которого команда не смогла выйти в финал Единой лиги ВТБ. В полуфинальной серии она вела у казанского УНИКСа со счетом 3:1, но уступила три матча подряд.

В прошедшем сезоне с «Зенитом» успели поработать два постоянных главных тренера (помимо Радоньича, это был словенец Александр Секулич) и два исполняющих обязанности. По итогам play-off «Зенит» занял четвертое место, проиграв в серии за бронзу краснодарскому «Локомотиву-Кубани».

Душко Иванович в последние годы работал с итальянским «Виртусом», испанской «Басконией» и сербской «Црвеной Звездой». В сезоне-2016/17 он возглавлял подмосковные «Химки», которые привел к серебру Единой лиги ВТБ. Дважды черногорец становился серебряным призером Евролиги в качестве тренера.

Арнольд Кабанов