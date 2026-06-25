Баскетбольный «Зенит» возглавил Душко Иванович
Баскетбольный клуб «Зенит» назначил на пост главного тренера черногорца Душко Ивановича. Об этом сообщила пресс-служба петербуржцев.
Контракт с 68-летним специалистом рассчитан до финиша сезона-2028/29. В конце мая должность покинул соотечественник Ивановича Деян Радоньич, под руководством которого команда не смогла выйти в финал Единой лиги ВТБ. В полуфинальной серии она вела у казанского УНИКСа со счетом 3:1, но уступила три матча подряд.
В прошедшем сезоне с «Зенитом» успели поработать два постоянных главных тренера (помимо Радоньича, это был словенец Александр Секулич) и два исполняющих обязанности. По итогам play-off «Зенит» занял четвертое место, проиграв в серии за бронзу краснодарскому «Локомотиву-Кубани».
Душко Иванович в последние годы работал с итальянским «Виртусом», испанской «Басконией» и сербской «Црвеной Звездой». В сезоне-2016/17 он возглавлял подмосковные «Химки», которые привел к серебру Единой лиги ВТБ. Дважды черногорец становился серебряным призером Евролиги в качестве тренера.
В баскетбольном «Зените» за последний год произошли значительные изменения в тренерском штабе. До Деяна Радоньича, возглавившего клуб в конце января 2026 года и покинувшего его в мае того же года, команду тренировал словенец Александер Секулич. Он был назначен главным тренером в июне 2025 года после ухода испанца Хавьера Паскуаля, под руководством которого «Зенит» достиг значимых успехов, включая чемпионство в Единой лиге ВТБ в 2022 году.
Секулич возглавил «Зенит» после успешной работы с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который он привёл к серебру Единой лиги ВТБ в сезоне 2022/2023. Однако в «Зените» его работа не была столь удачной: в начале 2026 года команда неудачно начала сезон, проиграв ряд ключевых матчей, особенно представителям «большой четверки» лиги. Это привело к отстранению Секулича от обязанностей в январе 2026 года и назначению исполняющим обязанности главного тренера Максима Учайкина, а затем и временного тренера Ростислава Вергуна, пока на пост не пришел Радоньич.
Таким образом, назначение Душко Ивановича продолжает череду смен тренеров, направленных на улучшение результатов клуба после не самого стабильного сезона. История клуба показывает, что перед нынешним назначением «Зенит» активно искал оптимальное решение для своего тренерского мостика, часто прибегая к смене специалистов, если текущие результаты не соответствовали ожиданиям.