Финны нашли выход со стройки

Проектом строительства офисно-гостиничного комплекса San Gally Park на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, который финский концерн EKE пытается продать с 2022 года, похоже, заинтересовалась инвестиционная «Кама Капитал». Максимальная оценочная стоимость объекта составляет 7 млрд руб., в строительство проекта потребуется вложить еще 9–11 млрд руб. Такие сделки — редкость для рынка: большинство активов ушедших из РФ зарубежных компаний уже проданы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Финский концерн EKE, возможно, нашел покупателя на свой последний проект в России — недостроенный офисно-гостиничный комплекс San Gally Park на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным двух источников “Ъ” на рынке недвижимости, приобретением проекта заинтересовалась инвестиционная «Кама Капитал».

В «Каме Капитал» сообщили “Ъ”, что комментируют только завершенные сделки и не раскрывают детали текущих переговоров. В EKE также не комментируют информацию о возможной сделке и потенциальных покупателях проекта до завершения всех необходимых процедур. Там добавили, что в текущих условиях согласование в России трансграничных сделок является довольно сложной задачей.

Инвестиционный холдинг «Кама Капитал» специализируется на покупке коммерческой недвижимости и управлении ею. Данные о собственниках скрыты. Сейчас в портфеле компании — около 487 тыс. кв. м торговых, офисных и складских помещений в 11 регионах России. Общая стоимость активов под ее управлением составляет 71 млрд руб.

Финский концерн EKE специализируется на девелопменте и разработке интеллектуальных систем управления для поездов и зданий. Владельцем компании является семья ее основателя — Бертеля Экенгрена. Организация занималась возведением жилого комплекса «Две эпохи» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге и строительством бизнес-центра «Пулково Скай», который в 2023 году был продан фонду Balchug Capital.

Стоимость сделки между ЕКЕ и «Камой» управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский оценивает в 5–7 млрд руб., партнер и руководитель инвестиционной платформы Ricci Ирина Ушакова — в 3–4,5 млрд руб. Этот проект финский концерн ЕКЕ пытается продать с 2022 года. В 2023 году стало известно, что его покупкой интересовалась группа RBI Эдуарда Тиктинского, тогда проект был реализован лишь на 30%. Потенциальный покупатель хотел перестроить площади под апарт-комплекс (см. “Ъ” от 13 февраля 2023 года). Но сделка не состоялась. Изначально EKE приобрела 2,5 га на Лиговском проспекте у австрийской Strabag в 2017 году, концерн планировал возвести здесь три бизнес-центра общей площадью 47 тыс. кв. м и гостиницу на 298 номеров. Строительство проекта было приостановлено в марте 2022 года из-за начала боевых действий на Украине. Сейчас, по словам руководителя филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергея Владимирова, на площадке завершены работы по возведению каркаса здания гостиницы и одного из трех офисных зданий.

Собеседник “Ъ” отмечает, что площадка имеет перспективы для дальнейшего девелопмента, однако в контексте ужесточения правил для инвесторов из недружественных стран, решающих выйти из российских активов, EKE стоит скорректировать ожидания по стоимости объекта. В случае закрытия сделки «Кама Капитал» сможет пополнить свой портфель качественным активом, считает Николай Казанский. В возведение офисно-гостиничного комплекса компании придется вложить около 9–11 млрд руб. инвестиций, говорит эксперт. Однако партнер NF Group Марина Малахатько считает, что экономически выгодно адаптировать проект под жилую застройку.

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Сейчас сделки с иностранными компаниями редкость для рынка, поскольку основная волна выхода зарубежных собственников из РФ почти завершилась, отмечает Николай Казанский. Так, в 2022–2024 годах доля сделок с иностранными организациями составляла около 25% от общего объема вложений в недвижимость, для сравнения: по итогам первого полугодия 2026 года этот показатель составил 3%, по данным Ирины Ушаковой.

София Мешкова, Халиль Аминов