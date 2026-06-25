Международный фестиваль «Безумные дни» открылся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал XI Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни». Масштабный филармонический марафон начался с регаты на байдарках на реке Исеть под Макаровским мостом, прошедшей под аккомпанемент струнного квартета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Официальный старт проекту дали на набережной Исети. Профессиональные атлеты из Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) после торжественного удара в гонг начали движение в сторону университетского городка под музыкальное сопровождение Мясковского-квартета.

Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» — российская версия знаменитого французского проекта La Folle Journe, созданного в 1995 году в городе Нанте французским продюсером и промоутером Рене Мартеном. Название проекта отсылает к знаменитой комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Главная идея концепции Мартена заключалась в популяризации классической музыки: проведении множества коротких концертов (до 45–60 минут) в режиме нон-стоп по предельно доступным ценам. Уникальный формат быстро масштабировался, выйдя за пределы Франции в Токио, Варшаву и Рио-де-Жанейро. В 2015 году благодаря инициативе Свердловской филармонии проект впервые пришел в Россию. Екатеринбург стал первым и по сей день остается единственным российским городом, ежегодно принимающим этот глобальный марафон классической музыки.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие министр культуры Свердловской области Илья Марков, директор Свердловской государственной академической филармонии Рустем Хасанов, директор департамента физической культуры и спорта Людмила Фитина, проректор по молодежной политике УрГУПС Елена Романова.

«В фестивале примут участие свыше 500 музыкантов. Мы очень рады, что, несмотря на все сложности, фестиваль сохраняет статус международного: музыканты и коллективы из России, Китая, Кубы, Индонезии, Венгрии, Испании будут выходить на сцены девяти концертных площадках нашего города и города Заречный»,— рассказал Рустем Хасанов.

Среди участников фестиваля восемь оркестров, 14 ансамблей, три хоровых коллектива и свыше 40 солистов.

В 2026 году «Безумные дни» посвятят музыкальному путешествию по странам и культурам, связанным с крупнейшими реками мира — Сена, Дунай, Миссисипи, Волга, Хуанхэ. В программу войдут произведения разных эпох и народов, посвященные этим местам. Запланированы четыре мировые премьеры произведений современной классики.

Рустем Хасанов подчеркнул, что «Безумные дни» ориентированы на широкую аудиторию. «Фестиваль придуман для людей, которые по разным причинам пришли в мир классической музыки и еще не знают, где расположены концертные залы, считают, что слушать оркестр — это сложно, что внимать звучанию хора — недоступно. Фестиваль предлагает огромный спектр музыкальных стилей и направлений»,— пояснил он.

Основными фестивальными площадками станут Сад Вайнера, Большой и Камерный залы Свердловской филармонии, залы Свердловской детской филармонии и Театра эстрады, Камерный театр Объединенного музея писателей Урала, зал Маклецкого, а также Свердловский академический театр драмы и Театр юного зрителя (ТЮЗ). Традиционные выездные концерты будут организованы во Дворце культуры «Ровесник» в Заречном.

Фестиваль продлится в столице Урала до 28 июня. За четыре дня запланировано 114 концертов. Ожидается, что фестиваль посетят около 45 тыс. слушателей.

Валерия Михайлова