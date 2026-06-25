Европейская конфедерация фехтования восстановила членство России

Европейская конфедерация фехтования (EFC) восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Решение было принято исполкомом организации 24 июня. В начале месяца Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослые сборные России к участию в мировых соревнованиях с флагом и гимном.

«Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу. Оно подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям»,— написал Михаил Дегтярев, также занимающий пост главы Олимпийского комитета России.

С 2022 года россияне и белорусы были отстранены от участия в турнирах под эгидой EFC. Тогда же организация приостановила членство национальных федераций этих стран.

Таисия Орлова