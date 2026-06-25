На овощебазе в Екатеринбурге силовики выявили 16 нелегальных мигрантов

Правоохранительные органы провели очередной рейд на овощебазе № 4 в Екатеринбурге, в ходе которого выявили 16 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Горелых Фото: Валерий Горелых

По его словам, к моменту начала рейда входы и выходы на территорию объекта были заблокированы. Всего в ходе рейда силовики проверили 397 иностранцев.

«Среди них 16 оказались с нарушением режима пребывания в нашей стране. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы РФ. Кроме того, им будет запрещен въезд в Россию на протяжении ближайших 5 лет»,— сообщил полковник Горелых.

По его данным, с начала 2026 года из Свердловской области выдворены 2184 иностранца, к административной ответственности привлечены 5971 человек. Кроме того, санкции применены в отношении 618 работодателей за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

Ранее сообщалось, что за семь дней рейда в Свердловской области силовики выдворили 182 нелегальных мигранта.

Полина Бабинцева