За неделю из Свердловской области выдворили 182 нелегальных мигранта

В Свердловской области завершилась очередная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2026», направленная на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, за семь дней рейда полиция выдворила из страны 182 нелегальных мигранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Горелых Фото: Валерий Горелых

В рейде участвовали порядка 1000 сотрудников правоохранительных органов, включая подразделения по вопросам миграции, уголовного розыска, Госавтоинспекции, Центра по противодействию экстремизму, транспортной полиции, а также представители ФСБ и прокуратуры. Проверкам подверглись места проживания и работы иностранных граждан, строительные площадки, предприятия торговли и сферы услуг, а также объекты транспортной инфраструктуры.

По словам полковника Горелых, всего за семь дней выявлено 953 нарушителя миграционного законодательства. К административной ответственности привлечены 620 человек. Кроме того, наказаны 228 лиц, оказывавших услуги нелегальным мигрантам. За незаконное использование труда иностранных работников привлечены к ответственности 97 работодателей. Сумма наложенных штрафов превысила 4 млн руб., из которых в бюджет взыскано 1,5 млн руб. Также принято 222 решения о запрете въезда в РФ. По фактам нарушений, включая незаконную миграцию, фиктивную регистрацию и использование поддельных документов, возбуждено 56 уголовных дел.

По словам полковника Горелых, операция подтвердила эффективность межведомственного взаимодействия и позволила «нанести ощутимый удар по теневым схемам». В качестве примеров он привел два эпизода.

Так, в Екатеринбурге на площадях торгово-производственной компании «Флагман» были выявлены нелегалы, которые жили и работали в антисанитарных условиях в цехе по переработке рыбы. 22 из них оштрафованы, 11 выдворены, в отношении начальника цеха возбуждено уголовное дело, он арестован.

Еще один резонансный случай выявлен в Тугулыме. Там полицейские задержали двух граждан, перевозивших в автомобиле крупную партию синтетических наркотиков: в багажнике нашли около килограмма мефедрона, а из-под обшивки двери извлекли свыше двух килограммов метадона.

В пресс-службе полиции добавили, что работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства будет продолжена и в дальнейшем.

Полина Бабинцева