Бразильцы поднялись на слабых

Сборная Бразилии, которая на старте североамериканского мирового первенства выглядела движущейся чуть ли не к самому громкому провалу в своей истории, все-таки вышла в play-off с первого места в своем квартете, а под занавес группового этапа обрела привычные фаворитские черты. Даже учитывая, что из-за слабости соперников по матчу заключительного тура — шотландцев, уступивших бразильцам со счетом 0:3,— показать их было не так уж сложно, все равно тянет на событие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 34-летний форвард Неймар впервые с 18 октября 2023 года вышел на поле в составе сборной Бразилии

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters 34-летний форвард Неймар впервые с 18 октября 2023 года вышел на поле в составе сборной Бразилии

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Когда в Майами закончился матч заключительного тура состязаний в группе С чемпионата мира, миллионы наблюдавших за ним в разных странах мира болельщиков наверняка вздохнули с облегчением. Кто-то, может, всплакнул вместе с уходящим с поля Неймаром, вернувшимся в национальную команду после почти трехлетнего перерыва, вызванного такими тяжелыми травмами. Бразильцы разбили шотландцев со счетом 3:0, по разнице мячей обошли конкурентов из Марокко и вышли в play-off с первого места в группе. Отлегло… Но эмоции-то понятные.

Сборную Бразилии, бразильский футбол любят везде.

Так сложилось, что нет страны, с главной для человечества игрой ассоциирующейся прочнее. Нет страны, подарившей игре больше незаурядных, великих персонажей. Нет страны, успехи и неудачи которой принимали бы ближе к сердцу. «Бразильская тема» — она всегда, перед всяким мировым первенством в списке центральных. Но первенство нынешнее смотрелось в этом смысле каким-то совершенно особым случаем.

Перед ним чуть не впервые оценивали шансы бразильской сборной не на очередной чемпионский титул, а на то, чтобы не провалиться с треском, не опозориться. На позор ведь многое намекало. И черт с ним, с бэкграундом: после титула пятого, по-прежнему рекордного, с блеском завоеванного в 2002 году, бразильцы на следующих пяти чемпионатах мира дальше полуфинала не забирались. А полуфинал был один-единственный, на чемпионате домашнем в 2014 году: ну да, те самые кошмарные 1:7 от немцев… Важнее другое. И оступавшаяся 20 лет на подступах к финалу бразильская команда более или менее соответствовала представлениям о том, какой должна быть,— яркой, искристой, с волшебниками в составе, которым хочется подражать гоняющим во дворе мяч мальчишкам. В 1960-е — Пеле и Гарринча, в 1970-е — Жаирзинью и Жерсон, в 1980-е — Зико и Сократес, в 1990-е — Ромарио, Бебето и Леонардо, в нулевые — Роналдо, Роналдинью, Роберто Карлос и Ривалдо. Потом с волшебниками стало похуже, но они все равно появлялись. В 2022-м в Катаре, где бразильцев остановили в четвертьфинальной серии пенальти мощнейшие тогда хорваты, был, допустим, еще не ломаный-переломаный, а с целыми «крестами», вполне здоровый и 30-летний Неймар.

Но сборная 2026-го и до старта выглядела издевательством над историей бразильского футбола.

В заявке сложно обнаружить игроков, при упоминании которых хочется цокать языком от удовольствия,— с натяжкой нытик Винисиус, готовящийся к карьерному закату Каземиру, травмировавшийся во втором туре Рафинья, пока не проверенный серьезными испытаниями вундеркинд Эндрик, вратарь Алиссон и пара центральных защитников — Маркиньюс и Габриэл. Про Неймара непонятно, поставят ли на ноги. Остальные — персонажи рядовые по меркам ниши элитной. Эксперты на родине надежды на что-то позитивное связывают прежде всего не с их способностями, а с опытом тренера Карло Анчелотти: как-нибудь что-то пристойное из этого микса вылепит. В общем, какая-то обычная сборная — где-то густо, где-то пусто, не ровня испанской или французской.

А старт чемпионата подозрения лишь укрепил. Игра на фоне марокканской, куда более изысканной, куда более «бразильской», совершенно тусклая, ничья добыта разовым озарением Винисиуса. А что дальше — страшно и думать. Но дальше были две крупные, по 3:0, победы над гаитянами и шотландцами, голы, кажется, превратившегося из плаксы в бойца Винисиуса в каждом матче, очень удачная интеграция в основу двух живчиков-форвардов — Матеуса Куньи и Райана, растущая на глазах уверенность в себе ветеранов — Каземиру, Лукаса Пакеты, Бруну Гимарайнса, Дугласа Сантоса, бодрое — с 24 касаниями мяча за 20 минут, рывочками — Неймара, верхняя строчка в таблице группы и вздох облечения: похоже, апокалиптические прогнозы по поводу бразильцев надо выкидывать на помойку. Или рано? Разнесли ведь полвека о чемпионатах мира не мечтавших аутсайдеров да простую, как три копейки, и к тому же безбожно ошибавшуюся шотландскую сборную, которая принципиально ничем не краше сборной Гаити. В любом случае без play-off не разберешься.

Алексей Доспехов