Около 160 портретов представили в рамках проекта «Лица» в «Главном проспекте»

В Международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге при участии мэра Алексея Орлова открылся выставочный проект «Лица».

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В экспозиции около 160 работ 50 уральский авторов, среди них Сергей Григорьев (Сережа Пикассо), Андрей Баладин, Мирза Мамедов, Александр Ремезов, Алексей Ефремов.

«Облик — это всегда интересно. Искусство отражает человека через этот облик»,— пояснила на пресс-конференции куратор проекта Галина Ремезова.

Выставка охватывает два этажа в виде лабиринта, что позволило объединить такое количество разных работ, не теряя динамичности. Здесь себе нашли место картины разных спектров: от «Партитуры цвета» Мирзы Мамедова, выполненные яркой пастелью, до экспериментального «Клепанного Габаша» Андрея Баладина из дерева и металла, являющегося попыткой отразить нутро уральцев.

Стефания Автомонова